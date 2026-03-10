Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Reflexões e orientações para aliviar a dor do luto

10 março 2026 - 11h05Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Como medir a dimensão da dor causada pelo luto? De que forma é possível conviver com a ausência de alguém querido, que deixou marcas profundas em nossa história? Diante de uma perda tão significativa, há caminhos para amenizar esse sofrimento? Essas são perguntas difíceis de responder. Cada pessoa vive o luto de maneira particular, influenciada por sua personalidade, suas experiências e sua forma de lidar com as emoções. Ainda assim, há pontos em comum que podem ajudar a atravessar esse momento delicado, explica o psiquiatra da Hapvida, Thiago Lopes.

Um dos primeiros aspectos importantes é contar com uma rede de apoio formada por familiares e amigos. Compartilhar sentimentos e dividir a dor ajuda a tornar o processo menos solitário. Nesse contexto, também é necessário encarar uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar logo após a perda: a morte faz parte da existência humana. Como lembra o especialista, falecer é uma realidade inevitável da vida.

Seguir em frente, aos poucos, e até mesmo repensar caminhos pessoais pode contribuir para a reconstrução da rotina. Nesse processo, um aliado essencial começa a atuar: o tempo. Com o passar dos dias e dos meses, ele permite que as emoções se reorganizem e que a vida encontre novos significados.

A convivência com pessoas mais experientes também pode ser um apoio valioso. Muitas delas já enfrentaram perdas semelhantes e conseguem compartilhar vivências que ajudam quem está passando pelo luto a retomar, gradualmente, suas atividades e seu cotidiano.

Mas será possível se preparar para esse momento? De acordo com o psiquiatra, diferentes culturas lidam com a morte de maneiras distintas, o que mostra que não existe uma única forma de enfrentar a perda. Cada luto carrega uma história que se encerra e uma saudade que permanece.

Por fim, o especialista faz um alerta importante. Se, após um ou dois meses, os sentimentos intensos de tristeza e ansiedade continuarem provocando sofrimento significativo ou prejudicando a vida da pessoa, é fundamental buscar ajuda profissional. O acompanhamento de um especialista pode oferecer o suporte necessário para enfrentar esse período com mais equilíbrio e cuidado.

