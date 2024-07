Região atende 626 idosos em 25 Instituições de Longa Permanência

O Alto Tietê conta com 25 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) para atender cerca de 626 homens e mulheres com mais de 60 anos. As ILPIs são instituições, governamentais ou não governamentais, que possuem caráter residencial e são destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com 60 anos ou mais. Elas atendem indivíduos com ou sem suporte familiar, garantindo condições de liberdade, dignidade e cidadania.

O DS fez um levantamento para saber quais cidades oferecem o serviço e quais programas são realizados em prol dos idosos. Os dados são das prefeituras de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá.

Suzano se destaca com 15 ILPIs, atendendo um total de 382 idosos. A prefeitura realiza eventos, projetos e programas voltados ao público idoso, com suporte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A pasta oferece orientações sobre cuidados, benefícios e serviços, além de incluir os idosos no Cadastro Único (CadÚnico) e inseri-los na rede de serviços socioassistenciais.

Entre os serviços, destaca-se o apoio a cuidadores e a prevenção do confinamento de idosos, desenvolvidos em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), atendendo até 40 pessoas. As atividades podem ser solicitadas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. A Secretaria também mantém convênios com entidades para atividades de fortalecimento da convivência social, atendendo 50 pessoas em cada uma das cinco entidades parceiras. Em relação ao acolhimento institucional, são oferecidas 50 vagas por meio de projetos em parceria com a Aadvis e a Casa São Vicente de Paulo.

O Centro Dia do Idoso (CDI), localizado no Jardim Revista, atende até 50 idosos e oferece cuidados durante o dia. O Fundo Social de Solidariedade promove diversas atividades no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, incluindo dança, artesanato e karaokê, entre outras. Suzano também oferece o programa “Saúde do Idoso” em parceria com o Ministério da Saúde, e promove aulas de atividades físicas terapêuticas por meio do Pró-Hiper, beneficiando cerca de 3,7 mil idosos.

Itaquaquecetuba possui uma ILPI regularizada, atendendo 53 idosos, e outra em processo de regularização com 12 residentes. Na proteção básica, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 1.900 idosos com oficinas para promover o envelhecimento ativo nas unidades do CRAS e no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI).

O município também oferece atendimento especializado às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade por meio do CREAS.

Ferraz de Vasconcelos possui um serviço de Acolhimento Institucional para Idosos com 30 vagas.

Os dados não foram contabilizados na soma por não ser o número exato de pessoas atendidas na unidade. A cidade também tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 50 idosos em dois núcleos. As atividades incluem dança, canto, instrumentalização, alongamento e jogos de tabuleiro.

A rede socioassistencial de Mogi das Cruzes inclui serviços de proteção básica e especial para idosos, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Centro Dia do Idoso Maria dos Anjos Cury.

A cidade conta com 139 ILPI, uma delas tem 12 vagas para atender pessoas idosas em situação de rua.

O município também oferece serviços de acolhimento institucional para idosos em situação de rua e em repúblicas, além de atividades físicas terapêuticas pelo programa Pró-Hiper.

Poá conta com o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, em parceria com a Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana, atendendo 40 idosos.

Além disso, o Centro Dia do Idoso, em parceria com a instituição Luz do Amanhã, atende 30 idosos semidependentes, proporcionando acolhimento e convivência durante o dia. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos é executado pelas unidades do CRAS, atendendo 450 idosos com atividades que promovem o envelhecimento saudável e fortalecem os vínculos familiares e comunitários.

Até o fechamento da matéria a quantidade de idosos atendidos nas casas de repouso em Arujá não foi fornecido. Apesar disso, a cidade informou que há casas de repouso particulares (ILPIs). “A Secretaria Municipal de Assistência Social está fazendo um levantamento sobre, pois tem quantificado somente as casas de acolhimento a idosos assistidos pela pasta e não de toda a cidade”.

A política de atendimento a idosos na cidade é por meio dos equipamentos públicos destinados a esse público, como o Centro Dia do Idoso (CDI), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Convivência do Idoso (CCI) e os que necessitam ser acolhidos são avaliados pelo Creas, inseridos no Programa Municipal Renda Mínima e encaminhados para as ILPIs parceiras.