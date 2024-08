Região chega a 44 mortes por dengue neste ano

A região do Alto Tietê chegou a 44 mortes por dengue neste ano. Itaquaquecetuba confirmou três novos óbitos, nesta quinta-feira (22), totalizando sete mortes pela doença no município.

Os últimos casos foram de uma mulher de 18 anos e dois homens com idades de 45 e 76 anos, ambos com comorbidades.

Segundo o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, Mogi das Cruzes é a cidade com o maior número de mortes por dengue na região, com 16 vítimas. Suzano vem em seguida, com dez óbitos. As demais cidades com registros de mortes por dengue são: Itaquaquecetuba (7), Poá (4), Santa Isabel (2), Biritiba Mirim (2), Guararema (2) e Ferraz de Vasconcelos (1). Arujá e Salesópolis são as únicas cidades da região que não tiveram vítimas fatais pela doença.