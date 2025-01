Região tem 140 vagas de estágio para três níveis de escolaridade

O Alto Tietê tem 140 vagas de estágio disponíveis pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para pessoas com escolaridade de níveis superior, médio e técnico.

Para estar apto e se candidatar, é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e cursando em uma instituição de ensino. As oportunidades estão disponíveis no site ciee.online.

De acordo com o CIEE, é necessário ter cadastro no site mencionado. Além disso, dados como CEP, e-mail e número de contato precisam estar corretos. Na plataforma o usuário ainda contará com cursos e poderá enriquecer o perfil por meio de vídeo apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente”, disse a associação.

As 140 vagas estão divididas em sete cidades da região. Do total, 67 estão na cidade de Mogi das Cruzes e 28 são de Suzano. O top-3 no ranking é fechado por Ferraz de Vasconcelos, que conta com 14 oportunidades de estágio.

Itaquaquecetuba fica logo atrás, com dez vagas. As demais cidades são Arujá, com oito vagas, Santa Isabel, disponibilizando quatro estágios, e Guararema, com uma oportunidade.