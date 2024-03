Região tem programação especial para Dia da Mulher

A região terá uma programação especial destinada ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março.

Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá expuseram suas ações ao DS. As demais cidades não responderam aos questionamentos da reportagem.

A Prefeitura de Suzano contou que preparou uma programação especial visando “promover o reconhecimento, a representatividade e o empoderamento do público feminino na cidade”.

Entre as ações estão eventos a serem realizados no Parque Municipal Max Feffer, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

As ações começam no dia 3, no Parque Max Feffer, com o “Samba é Delas”, realizado das 13 às 18 horas com as cantoras Wal Serra e Lili. Durante o mesmo horário será feita a Feira Afro, “com objetivo de fortalecer o afroempreendedorismo feminino por meio da venda de peças de roupa e demais acessórios, como pulseiras e colares”.

No dia 10, o Parque Max Feffer receberá a edição do “Rock no Parque”, com os grupos Eyppi; Desconcerto, que é cover da cantora Pitty; e Monny & os Marianos, em tributo a Rita Lee. As apresentações também acontecem das 13 às 18 horas.

Além dessas atividades, a exposição “Marias” se inicia na quinta-feira (7), às 19 horas. “A mostra possui curadoria de Kelly Ramos e tem o propósito de homenagear mulheres ancestrais como avós, mães, tias, pessoas comuns que tiveram e têm papel fundamental na formação da sociedade”. A exibição acontece até o dia 29, e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, no Centro Cultural Moriconi, no centro da cidade.

O grupo “Dona da Rua – Samba Revolução” se apresentará no dia 14 às 19 horas, no Teatro Dr. Armando de Ré, também no centro da cidade.

O último evento a ser realizado será o bate-papo “Vozes que Representam – Especial Mulheres”, que terá a presença de Danielli Guerreiro. Ela é conhecida por desenvolver um trabalho de integração com mulheres refugiadas, as integrando na sociedade brasileira. A ação acontecerá no dia 21, às 19h30, no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica no Centro Cultural Moriconi.

A Prefeitura de Mogi explicou que promove ações em homenagem às mulheres ao longo de todo o mês de março. Para a data está previsto o Seminário Intersetorial em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A Prefeitura de Itaquá também explica que as ações serão feitas durante todo o mês de março. Entre as ações estão: “Mulheres em Evidências”, sessão de cinema, oficina de pintura, cabine de fotos e entrega de lembrancinhas.

A administração de Ferraz explicou que serão feitas ações voltadas à saúde da mulher durante todo o mês. Além disso, a Coordenadoria da Mulher será lançada no dia 14 e a Casa da Mulher será inaugurada no dia 25.

A Prefeitura de Poá informou que serão feitas homenagens às mulheres “que fazem história na cidade”.