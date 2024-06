Região terá 156,7 mil alunos na rede municipal de férias em julho

O Alto Tietê conta com, pelo menos, 156,7 mil alunos na rede municipal de ensino. Os dados são das Prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel. As demais cidades não responderam aos questionamentos da reportagem.

As férias acontecem, predominantemente, em julho, mas os dias variam. Santa Isabel é a única cidade que concedeu férias no mês de junho aos alunos.

Em Suzano, são 27,1 mil alunos que terão férias entre os dias 5 e 24 de julho, de acordo com a previsão da Prefeitura. De acordo com a administração, o número de alunos pode aumentar após o período de descanso, já que a matrícula fica aberta constantemente. O aumento pode ocorrer em razão de possíveis transferências de outros municípios e de escolas da rede privada.

A rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes conta com 47,5 mil alunos matriculados. Os estudantes terão recesso escolar entre os dias 10 e 22 de julho. A Prefeitura diz que o movimento de matrículas é diário, mas a projeção é de que não haja grandes mudanças no número após as férias. A Prefeitura de Itaquaquecetuba agendou as férias escolares para o dia 10 de julho, com término marcado para dia 23 do mesmo mês. A rede municipal de ensino da cidade tem 42,5 mil alunos. A expectativa da administração da cidade é que o aumento seja de aproximadamente 320 novas matrículas.

Em Ferraz de Vasconcelos, os pouco mais de 20,6 mil alunos matriculados na rede municipal terão recesso escolar do dia 6 ao dia 27 de julho. Segundo a Prefeitura, o número de alunos matriculados pode ter variação, mas “nada relevante”.

A Prefeitura de Poá informou que a cidade tem aproximadamente 13,4 mil alunos na rede municipal de ensino. Os estudantes terão férias entre os dias 1 e 21 de julho. A administração da cidade disse que novos alunos podem ingressar na rede após as férias, mas a quantidade de procura é imprevisível, já que depende das necessidades e interesses faz famílias.

Em Santa Isabel, são 5,3 mil alunos na rede municipal de ensino, com o número podendo aumentar após o período de recesso escolar. As férias para os alunos estão acontecendo desde o dia 11 de junho e se encerram no dia 23 do mesmo mês.