Represas da região têm 3° maior volume de água armazenada em dez anos

O Sistema Produtor de Água do Alto Tietê (Sipat) fechou o período de chuvas com o terceiro maior volume de água armazenada dos últimos 10 anos, conforme aponta um levantamento feito pelo DS com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O volume, ao fim de março, foi de 73%, superando também a quantidade armazenada em 2021 e 2022.

Desde 2013, o ano em que as represas da região chegaram ao período de estiagem na situação mais confortável foi 2019, quando o volume de água armazenada foi de 91,36%. No ano seguinte, o armazenamento no dia 31 de março foi de 88,86%, também representando cenário tranquilo para a época menos chuvosa no estado de São Paulo, que corresponde ao período entre abril e setembro.

Para realizar este comparativo dos últimos 10 anos, o DS considerou o último dia do último mês chuvoso em São Paulo (31 de março de cada ano). Neste período, os piores índices foram registrados durante a crise hídrica (entre 2014 e 2017), sendo o volume mais crítico computado em 2015, quando o Sistema Alto Tietê chegou ao fim do período de chuvas com um volume de água de apenas 22,81% nas represas. Em 14 de janeiro daquele mesmo ano, dois meses antes do fim do período chuvoso, o governador de São Paulo (à época pelo PSDB), Geraldo Alckmin, admitiu pela primeira vez que o estado passava oficialmente por racionamento de água.

Armazenamento atual

Considerando já os dados mais atualizados da primeira semana de abril, o Sistema Alto Tietê atingiu 74,1% da capacidade nas represas. Até o momento foi o nível mais alto que o sistema atingiu.

Segundo os dados da Sabesp, na mesma data do ano passado, o sistema operava com 56,6%. A represa Biritiba, localizada em Biritiba Mirim, registrou o maior nível de volume de água, com 91,05% de capacidade. No mesmo período no ano passado, a represa operava com 72,97%.

Na sequência vem Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, com 85,27% da capacidade, no ano passado a represa operava com 71,41% da capacidade. A Paraitinga, em Salesópolis, opera com 84,89%, enquanto que no ano anterior, o volume de água atingiu 74,70% do sistema.

A barragem Taiaçupeba, localizada entre Suzano e Mogi das Cruzes, opera com volume de 81,38%, enquanto que em abril de 2022, atingiu apenas 57,22% da capacidade. Já a represa Ponte Nova, localizada também em Salesópolis, opera com 66,68% da capacidade. No mesmo período do ano passado operava com 55,77%.