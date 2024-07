Republicanos, União Brasil e Progressistas confirmam Mara Bertaiolli pré-candidata aprefeita de Mogi

Os partidos Republicanos, União Brasil e Progressistas confirmaram Mara Bertaiolli (PL) como pré-candidata a prefeita de Mogi das Cruzes-SP e seu pré-candidato a vice-prefeito, Téo Cusatis (PSD), em convenção realizada na manhã deste sábado (20/7), na Câmara Municipal. As três legendas integram a coligação "Compromisso e Amor por Mogi", que abarca, ainda, PL, PSD e MDB. Juntas, além da chapa majoritária, as siglas vão lançar 144 candidatos ao Legislativo mogiano.

Mara e Téo estiveram na Convenção deste sábado e acompanharam os trabalhos conduzidos pelos presidentes dos Diretórios Municipais do Republicanos, União Brasil e Progressistas, Hugo Buani, Bruno Andler, e Jeferson Borges, respectivamente. A pré-candidata à Prefeitura de Mogi pelo PL destacou o apoio das legendas:

"Estamos muito confiantes com essa aliança, que tem à frente pessoas engajadas e preocupadas com os rumos da cidade. Vamos realizar um trabalho com amor e colocar Mogi, novamente, no lugar de destaque que merece", pontuou Mara.

Cusatis também comemorou a união das legendas em prol do projeto da chapa PL/PSD para Mogi:

"Nosso sentimento é que estamos no rumo certo, com os partidos que pensam como a gente e que vão nos ajudar a reconstruir nossa cidade, repleta de vocações, mas, infelizmente, muito mal cuidada e administrada", assinalou.

Buani concorda com Cusatis quanto à expectativa de fazer de Mogi, novamente, um município de oportunidades e com melhores serviços públicos, como já houve em gestões anteriores:

“Para Mogi, nossa união representa a volta da credibilidade, dos valores das famílias mogianas; o resgate dos serviços oferecidos à população e que, hoje, não funcionam tão bem. Mogi se tornou uma ilha, isolada do Governo do Estado e da União", pontuou o presidente do Republicanos.

Pré-candidato a vereador, pastor Osvaldo Silva, também do Republicanos, está otimista com a performance da legenda na eleição junto ao PL e ao PSD na pré-candidatura à majoritária e na disputa ao Legislativo mogiano:

"Todos os pré-candidatos demonstraram, hoje, que estão muito engajados. Tivemos a participação de todos os que vão concorrer à vereança nesta Convenção", indicou.

Quem também acompanhou a Convenção realizada neste sábado, na Câmara Municipal, foi o presidente da Casa de Leis, vereador José Francimário de Macedo (PL), o Farofa.

PL, PSD e MDB

Na segunda-feira (22/7), será realizada a Convenção dos partidos PL, PSD e MDB, que também integram a coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, de Mara Bertaiolli. Será às 9 horas, na sede do Poder Legislativo mogiano.

As Convenções atendem requisito legal e oficializam os nomes dos pré-candidatos à majoritária e à vereança. A aliança formada pelos seis partidos que apoiam a disputa de Mara e Cusatis à Prefeitura de Mogi terá 144 concorrentes à Câmara.