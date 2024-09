Retirada de kits da corrida e caminhada Circuito Eco VII acontece neste sábado

Os inscritos para corrida ou caminhada do Circuito Eco VII, que acontecerá neste domingo (22), às 8 horas, com ponto de partida o Ginásio Municipal de Esportes Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, podem retirar o kit neste sábado (21), das 13h às 17h30, no estacionamento do Supermercado Shibata da Vila Industrial, na avenida Cavalheiro Nami Jafet, 343, em Mogi das Cruzes - SP.

O kit da caminhada contém uma medalha, uma camiseta, uma gymbag, um boné/ou viseira e uma barra de cereal.

Já o kit da corrida, para ambos os percursos, além da medalha, uma camiseta, uma gymbag, um boné/ou viseira e da barra cereal terá o chip de cronometragem e número no peito.

Para a retirada do kit, o inscrito deverá apresentar o comprovante da inscrição e documento original de identificação com foto. Será permitida a retirada de três kits por uma mesma pessoa, desde que ela esteja com os protocolos de inscrição em mãos, cópia do documento de identidade do outro inscrito, com autorização escrita de próprio punho feita pela pessoa autorizando a retirada.

Não haverá retirada de kit no dia do evento.

Corridas e caminhada abertas ao público

A corrida e caminhada Circuito Cine Eco VII são gratuitas e aberta ao público, que pode participar de todas as atividades do evento. Os participantes sem inscrição na caminhada e corrida, não receberão os kits.

O Circuito Eco VII é um evento esportivo tradicional promovido pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com patrocínio da Niterra do Brasil e da PANCO por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Aquecimento para os participantes

O Instituto Eco organizará diversas atrações nas tendas, voltados à saúde e bem-estar dos participantes, como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, alongamento e aquecimento. Quem estiver de acompanhante poderá aproveitar as atividades esportivas que serão realizadas no local, como aula de ginástica e ritmos.

Premiação

A entrega de troféus será feita para os três primeiros colocados das categorias masculino e feminino das corridas de 5Km e 10Km que fizeram a sua inscrição prévia online.

Programação Circuito Eco VII

7h às 12h - Aferição de pressão, avaliação física e nutricional

7h30 - Alongamento/aquecimento

8h - Largada da corrida e caminhada

9h às 12h- Ginástica e Ritmos

12h - Encerramento

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos que tem como foco a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br ou acessando as redes sociais: @ecoambientalsocial página no Instagram e institutoecoambiental no Facebook.

Sobre a NITERRA

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936, em Nagoya (JAP), e a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes, entrou em um processo de expansão e passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd. A combinação vem das palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”. A mudança,

expressa o comprometimento para uma sociedade mais ambientalmente sustentável e um planeta mais brilhante, e reflete a jornada da empresa pela expansão contínua de seu portfólio de negócios e as transformações em curso na indústria automotiva. Conforme o Plano de Gestão de Longo Prazo, a Niterra estabelece a direção da organização em cinco diferentes segmentos: Agronegócio, Comunicação, Meio Ambiente & Energia, Mobilidade e Saúde, mantendo as marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores) em seus negócios. No Brasil, a empresa atua há 64 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP). Para mais informações, acesse http://www.institucional.ngkntk.com.br/ ou pelo Linkedin: www.linkedin.com/company/niterra-do-brasil.

Sobre a PANCO

A PANCO é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O portfólio da PANCO conta com mais de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panetones, farináceos e macarrão instantâneo. Mais informações pelo site www.panco.com.br ou redes sociais @PancoOficial. O telefone do SAC é 0800 117777.

Serviço:

Circuito Eco VII - Retirada dos kits da corrida de rua percursos 5Km e 10Km e caminhada 5Km

Dia 21/09 – 13h e 17h30

Local: Estacionamento do Supermercado Shibata da Vila Industrial, na avenida Cavalheiro Nami Jafet, 343, em Mogi das Cruzes.

Informações: www.minhasinscricoes.com.br

Gratuito