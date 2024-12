Rodoanel prepara para receber 835 mil veículos no Ano Novo

Último feriado de 2024, a virada de Ano Novo promete um movimento intenso nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Entre os dias 29/12 e 03/01, a previsão da concessionária SPMAR é que circulem 835.000 veículos, sendo 584.500 no Trecho Sul e 250.500 no Trecho Leste, grande parte do fluxo seguindo em direção ao litoral.

Melhores Horários:

30/12 – Antes das 6h, após as 20h

31/12 – Antes das 9h, após as 20h

01/01 – Antes das 10h, após as 21h

02/01 – Antes das 6h, após as 20h

03/01 – Antes das 9h, após as 20h

Revisão do veículo: Dados da concessionária SPMAR apontam que, em média, 60% dos pedidos de assistência recebidos pela equipe de operação durante os feriados estão ligados à pane mecânica. E nesse caso, qualquer falha de funcionamento do veículo na estrada pode desencadear uma situação de risco

Um bom check list deve incluir os itens básicos do veículo: nível de água e óleo, calibragem de pneus, condições dos filtros de ar, óleo e o combustível, além de um teste de bateria, motor de arranque e alternador. Além de verificar o estado das palhetas, dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios.

Você tem dúvida por onde começar o check list? A Concessionária SPMAR possui um podcast sobre segurança viária voltado ao usuário, o De Olho na Estrada, onde dispõe de uma série de dicas de profissionais para uma viagem segura, incluindo como testar os limpadores de para-brisa até como verificar se os pneus ainda apresentam grau de segurança ou já está na hora de trocar.

O motorista que passar pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel encontrará durante todo o período de festas mensagens de alertas e conscientização veiculadas nos 20 Painéis Móveis Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia, entre os temas a necessidade da revisão veicular preventiva, a importância de uma direção segura na estrada e a recomendação de nunca combinar álcool e direção.

Mais de 530 colaboradores estarão envolvidos na Operação Verão, que ainda contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais.

Caso necessite de qualquer apoio emergencial, o motorista tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada um quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera.

Balanço Natal - Entre os dias 23 e 26 de dezembro, a SPMAR registrou no Rodoanel um total de 543.073 veículos, sendo um fluxo de 378.933 no trecho Sul e 164.140 no trecho Leste .

Durante esse período, foram registrados 13 acidentes, sendo sete no trecho Sul e seis no trecho Leste, todos com vítimas leves. Felizmente, não houve vítimas graves ou fatais.

As equipes de operação atenderam a 1191 chamados (843 no trecho Sul e 348 no trecho Leste) para atendimento de pane mecânica, pane seca, pane elétrica e pneus furados.

Para o feriado de Ano Novo, a SPMAR estima um fluxo de aproximadamente 374.978 veículos no trecho Leste.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).