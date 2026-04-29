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Jornal Diário de Suzano - 28/04/2026
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Região

Prefeitura de Poá realiza mutirão de castração gratuita entre os dias 1º e 3 de maio

Ação, em parceria com o Instituto Luisa Mell, será realizada na Praça de Eventos e exige cadastro prévio em duas plataformas para garantir a vaga

28 abril 2026 - 17h41Por De Poá
prefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da gestão com o bem-estar animalprefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da gestão com o bem-estar animal - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Poá, em parceria com o Instituto Luisa Mell, realizará, entre os dias 1º e 3 de maio, um mutirão de castração gratuita de cães e gatos, com o objetivo de promover o controle populacional de animais, a saúde pública e o bem-estar dos pets no município. A ação acontecerá na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, nº 150, no Centro, e será voltada a tutores que realizarem previamente os cadastros obrigatórios.

Para garantir a participação, os responsáveis pelos animais devem cumprir duas etapas: o registro no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinnPatinhas) no link: https://sinpatinhas.mma.gov.br/login e a inscrição no site oficial do programa no link: https://go.petsapp.com.br/EOEbkQ. A vaga só será confirmada após a conclusão dos dois cadastros.

A iniciativa oferecerá castrações gratuitas e integra as políticas públicas de proteção animal, contribuindo para a redução de abandono e de doenças, além de fortalecer o controle de zoonoses no município.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a relevância da ação para a cidade. “Esse mutirão é fundamental para ampliar o acesso da população a um serviço essencial, que impacta diretamente na saúde pública. A castração ajuda a prevenir doenças, evitar a reprodução descontrolada e contribui para uma convivência mais segura entre pessoas e animais”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o compromisso da gestão com o bem-estar animal. “Estamos investindo em ações concretas que cuidam da nossa cidade como um todo. Esse mutirão é mais uma iniciativa que demonstra nossa preocupação com a saúde pública e com a causa animal, oferecendo suporte gratuito à população e garantindo mais qualidade de vida para os pets. Agradecemos o Instituto Luisa Mell por essa importante parceria com o nosso município”, declarou.

SinnPatinhas

O sistema SinnPatinhas tem como objetivo centralizar informações sobre os animais e seus tutores, incluindo dados de identificação, espécie, raça, idade, vacinas e histórico de tratamentos. A plataforma também permite o acompanhamento de procedimentos como castração, microchipagem e vacinação, além da emissão da carteirinha ou RG Animal, fortalecendo a gestão de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Serviço

Castração gratuita

Data: 1º a 3 de maio
Local: Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150 – Centro)

Como participar:
É obrigatório realizar dois cadastros:
SinnPatinhas: https://sinpatinhas.mma.gov.br/login
Programa: https://go.petsapp.com.br/EOEbkQ

A vaga só será confirmada após a conclusão dos dois cadastros.

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