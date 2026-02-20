Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 20 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sabesp prorroga campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 80%

"Acertando suas Contas" oferece abatimento sobre o valor principal do débito, além de desconto de até 100% sobre juros, multas e correção monetária

20 fevereiro 2026 - 16h02Por Da Agência SP
Cliente com tarifa social/vulnerável poderá parcelar em até 36 vezes no boletoCliente com tarifa social/vulnerável poderá parcelar em até 36 vezes no boleto - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Sabesp estendeu até 28 de fevereiro a campanha de renegociação de débitos, oferecendo condições especiais para que os clientes regularizem suas pendências financeiras com a Companhia. O programa “Acertando suas Contas com a Sabesp” permite que consumidores coloquem as contas em dia com descontos expressivos e opções facilitadas de pagamento.

A iniciativa, que seria encerrada em 20 de fevereiro, concede desconto de até 80% sobre o valor principal da dívida, além de abatimento integral (100%) de juros e multas. Para facilitar ainda mais a adesão, os clientes residenciais poderão optar pelo pagamento à vista via Pix ou pelo parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito. Já o cliente com tarifa social/vulnerável poderá parcelar em até 36 vezes no boleto.

A renegociação pode ser feita em 48 postos de atendimento presenciais da Sabesp. Na conta de água os clientes podem encontrar o endereço da loja mais próxima. A negociação pode ser feita também pela Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).

De acordo com Wagner Pimenta, gerente de Cobrança e Recuperação de Crédito da Sabesp, a campanha tem como objetivo ampliar o alcance da renegociação e oferecer alternativas compatíveis com a realidade financeira das famílias.

“Queremos oferecer uma oportunidade concreta para que nossos clientes regularizem suas pendências de forma acessível e planejada. As condições especiais, com descontos expressivos e facilidades de pagamento, reforçam nosso compromisso com a inclusão, o diálogo e a busca por soluções para todos” , afirma.

A campanha reforça o compromisso da Sabesp em oferecer soluções acessíveis, promovendo a regularização financeira dos clientes e contribuindo para a continuidade dos serviços essenciais de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em todo o estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança
Região

Arujá e Ferraz trocam experiências sobre controle interno e governança

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes
Região

Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi
Região

Encontro sobre água, agricultura e clima acontece na próxima terça-feira em Mogi

Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura
Região

Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura

Projeto de aluna da UMC aprovado pela Fapesp inova o ensino da fisiologia cardíaca
Região

Projeto de aluna da UMC aprovado pela Fapesp inova o ensino da fisiologia cardíaca

Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos pelos Correios em Ferraz
Região

Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos pelos Correios em Ferraz