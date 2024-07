Saldo de empregos no primeiro semestre no Alto Tietê cresce 18,8%

O Alto Tietê registrou aumento de 18,8% no número de saldo de empregos neste primeiro semestre quando registrado no mesmo período do ano passado. Neste ano foram 9.412 de saldo, ante 7.916 no ano passado. Somente em junho, o saldo de empregos também aumento, em 113%, quando comparado a junho de 2023. Foram 753 ano passado e 1.607 no último mês. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. (Veja nas tabelas abaixo)

Cidades

Das dez cidades da região, seis tiveram aumento no número de saldo, enquanto quatro tiveram queda. Apenas Biritiba fechou este primeiro semestre com saldo negativo de -33 vagas. Enquanto no mesmo período do ano passado apenas Salesópolis teve saldo negativo de -27.

Aumento

Guararema teve o maio aumento. A cidade saldou 775%, passando de 37 para 324. Somente no mês de junho, o aumento foi de 26 para 28. Ferraz aparece em segundo, com crescimento de 128%, passando de 448 para 1.025. Em junho, a cidade teve queda, passando de 225 para 198. Mogi fecha a lista das três primeiras cidades com crescimento de 56,5%, passando de 2.836 para 4.439. Enquanto apenas em junho, Mogi cresceu de 485 para 633. Suzano teve crescimento de 8,77%, passando de 912 para 992.

Em junho, apenas, a cidade teve crescimento expressivo. No mês do ano passado a cidade ficou com saldo negativo de -571. Enquanto neste ano foi de 485.

Queda

Entre as cidades com queda no número de empregos, Arujá lidera, com 77,4%, passando de 890 para 201 neste semestre. Em junho, a cidade também caiu de 71 para -112.

Santa Isabel aparece em terceiro com queda de 50,9% no semestre, passando de 504 para 247. Em junho, a cidade passou de 340 para 70. Itaquá, com queda de 20,9%, passando de 1.612 para 1.274. Em junho, foi aumento de 91 para 235.