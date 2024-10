Samu de Ferraz fará treinamento regional na segunda-feira

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ferraz de Vasconcelos sedia um treinamento regional na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, com outras unidades do Alto Tietê com o tema: “Gerenciamento de Emergência Com Vítimas em Massa”.

O simulado teórico será no auditório da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, localizado na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, das 9 às 12h30.

Já confirmaram presença as cidades vizinhas de Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. O convite foi estendido também aos municípios mais distantes como Santo André e Osasco.

Além destas unidades, o treinamento também abrange outros serviços e atendimentos como as Guardas Civis Municipais (GCMs), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária.

O objetivo deste treinamento teórico é uma preparação para o simulado prático que ocorrerá no próximo dia 29 de outubro, na Vila Cristina, organizado pela Defesa Civil de Ferraz: “O nosso foco é fazer um treinamento com as equipes de atendimento pré-hospitalar com o propósito maior de fazer uma integração entre os serviços. Isso porque em uma emergência real com múltiplas vitimas não conseguimos dar conta e precisarei pedir o apoio do Estado acionando a rede de urgência e emergência”, afirmou o coordenador geral do Samu de Ferraz, Nilton Pickler.

De acordo com ele, será uma oportunidade para que os coordenadores e as equipes se aproximem e se conheçam antes de uma eventual emergência. A expectativa é de 60 a 65 participantes. É a primeira vez que Ferraz de Vasconcelos sedia um encontro regional: “Quem ganha com tudo isso é a própria população ao contar com um serviço mais capacitado para o atendimento”.