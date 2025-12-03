Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 03 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

São Paulo mobiliza guarda-vidas e bombeiros para ampliar a segurança dos banhistas no litoral

Operação intensifica ações de prevenção, salvamento e monitoramento entre dezembro e março, período de maior movimento nas praias

03 dezembro 2025 - 14h54Por Da região
Operação Praia Segura no litoral norte de SP, no GuarujáOperação Praia Segura no litoral norte de SP, no Guarujá - (Foto: Governo de SP)

O Corpo de Bombeiros de São Paulo intensifica a partir deste mês a Operação Praia Segura em cidades do litoral paulista. A ação conta com o reforço do efetivo, que além dos bombeiros, inclui guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pelos municípios e mais de 500 novos profissionais admitidos para ampliar o efetivo do Corpo de Bombeiros.

A operação, que se estenderá até março, também envolve o emprego de viaturas, embarcações, equipamentos e outros meios operacionais destinados à proteção da população no litoral de São Paulo.

Aproximadamente mil profissionais, entre bombeiros e guarda-vidas temporários municipais e estaduais, estão empenhados na proteção dos banhistas e na prevenção de afogamentos.

“A expectativa é de que o litoral paulista receba milhões de banhistas ao longo da temporada de verão”, afirmou a capitão Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros.

A operação contará ainda com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), que atua de forma integrada ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). Helicópteros posicionados estrategicamente ampliam a capacidade de resposta em ocorrências de afogamento, buscas, resgates e monitoramento de áreas de risco.

Qualificação dos agentes

Os guarda-vidas temporários que atuam junto ao GBMar receberam instruções teóricas e práticas em Educação Física, Natação Aplicada, Noções de Oceanografia, Prevenção e Salvamento Aquático, Técnicas Básicas de Recuperação de Afogados e Relacionamento com o Público.

Homens e mulheres com mais de 18 anos foram selecionados em processo realizado no início de novembro, avaliados por meio de provas de corrida e natação que atestaram o condicionamento físico e a aptidão técnica necessária ao exercício da função.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereadores de Mogi aprovam projeto que fomenta o combate à violência contra a mulher
Região

Vereadores de Mogi aprovam projeto que fomenta o combate à violência contra a mulher

Alto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por período
Região

Alto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por período

Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz
Região

Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz

7&ordm; Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi
Região

7º Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi

Escritor Sacolinha chega ao 14&ordm; livro com vigor literário e intelectual
Região

Escritor Sacolinha chega ao 14º livro com vigor literário e intelectual

Rapper e arte-educador Danilo Skrap, de Ferraz, lança EP nesta sexta-feira
Região

Rapper e arte-educador Danilo Skrap, de Ferraz, lança EP nesta sexta-feira