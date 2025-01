Saúde de Ferraz treina agentes e faz força-tarefa na Vila Santo Antônio contra o mosquito da Dengue

Para intensificar o combate e o controle dos focos e criadouros do mosquito da Dengue em Ferraz de Vasconcelos, o Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde programou para o mês de janeiro duas ações para ampliar o trabalho nas ruas da cidade: treinamento das equipes e uma força-tarefa nos bairros. A capacitação será realizada para mais de 200 Agentes de Saúde para intensificar o trabalho nas ruas de combate e conscientização com a população, de casa em casa. Participam da ação os agentes comunitários de saúde (ACSs) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs), além de técnicos da saúde. O evento para treinar todas as equipes será no auditório da Escola Técnica Estadual (Etec), das 13h30 às 15h30 nesta sexta-feira, dia 10. E já no dia seguinte, sábado dia 11, uma força-tarefa com 25 agentes comunitários de Saúde e Agentes de controle de endemias estarão na Vila Santo Antônio para iniciar os trabalhos de intensificação. Essa ação irá ocorrer nos próximos sábados deste mês de janeiro, sempre considerando os bairros com os maiores números de notificações.

A previsão é que esta ação irá garantir a estratégia para a intensificação do monitoramento dos casos notificados. Foram graças a ações como estas no município que os números da dengue estão sob controle: em dezembro de 2024 foram 18 casos; sendo seis positivos e 12 casos negativos. Já no mesmo período do ano anterior foram 42 casos, sendo sete casos positivos; 27 negativos e oito sem resultado. A cidade continua com as ações de rotina como a visita a imóveis para orientação aos munícipes, vistoria nos Pontos Estratégicos, vistoria a denúncias específicas de focos de água parada (possíveis criadouros do Aedes aegypti). Haverá intensificação dessas visitas pelos Agentes de Controle de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde principalmente nas áreas com maior número de casos de Dengue em 2024. O município de Ferraz de Vasconcelos conta com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para ações de capacitação e treinamento de equipes ou em casos de emergenciais. A população deve fazer a sua parte não acumulando nenhum tipo de inservível capaz de armazenar água, limpando calhas e beirais, verificando as condições de suas caixas d'águas e mantendo as mesmas fechadas, não utilizar pratinhos nos vasos de plantas, verificar e tratar adequadamente com produtos sanitários corretos as piscinas fixas e desmontáveis, não descartar lixo ou entulho em locais inadequados, verificar constantemente as lajes devido ao acúmulo de água das chuvas nas mesmas