Saúde financeira também impacta o bem-estar: evite armadilhas da Black Friday

A Black Friday é sinônimo de descontos tentadores, mas também pode esconder perigos para a saúde financeira e emocional. Segundo a psicóloga Mayrla Pinheiro, da Hapvida NotreDame Intermédica, a compulsão por compras durante as promoções pode criar um ciclo vicioso. "As pessoas podem sentir uma pressão maior para consumir e comprar itens desnecessários, o que lhes proporciona prazer momentâneo, mas logo as tomam a culpa e o arrependimento", explica.

Essa montanha-russa diminui a autoestima, aumenta a ansiedade e pode agravar quadros como depressão e solidão, especialmente quando as compras são usadas como fuga de problemas emocionais.

Identificar os sinais de um comportamento compulsivo é o primeiro passo para evitar que ele se torne um problema maior. Entre os indícios, estão aquisições frequentes e impulsivas, uso excessivo do cartão de crédito, omissão de gastos ou mentiras sobre eles, além de justificar aquisições como "presentes" ou "ofertas únicas".

"Esses sinais mostram que o consumo está deixando de ser funcional e se tornando um mecanismo para lidar com dificuldades emocionais", alerta Mayrla.

O endividamento, muitas vezes consequência desse comportamento, também afeta diretamente o bem-estar psicológico. O estresse de não conseguir pagar as dívidas pode levar à ansiedade crônica, à insônia e a problemas nos relacionamentos. Em situações mais graves, a sensação de impotência diante das dívidas pode desencadear quadros depressivos severos e até pensamentos suicidas. "O impacto vai além do financeiro, transformando-se em uma carga insuportável para muitas pessoas", pontua a psicóloga.

Lista de compras

Para evitar essas armadilhas, a especialista recomenda algumas estratégias práticas, como fazer uma lista de compras antes das promoções, estabelecer um orçamento e evitar decisões impulsivas. Pesquisar preços previamente e dar um tempo antes de finalizar a compra também ajudam a evitar gastos desnecessários. Além disso, buscar apoio emocional em momentos de estresse ou tristeza, em vez de recorrer às compras, é essencial para proteger tanto a saúde financeira quanto a mental.

Estratégias

Familiares e amigos podem ser aliados importantes para quem enfrenta dificuldades emocionais e financeiras. Ouvir sem julgamentos, incentivar a busca por ajuda profissional e propor atividades saudáveis, como exercícios físicos ou hobbies, são maneiras de oferecer suporte. "Com atenção e estratégias adequadas, é possível atravessar a Black Friday com consciência, protegendo o bolso e o bem-estar", conclui Mayrla.

