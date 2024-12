Saulo Souza apresenta segundo grupo de secretários que irá compor sua gestão em Poá

O secretariado que irá compor a gestão do prefeito eleito Saulo Souza (PP) ganhou novos integrantes com a apresentação dos futuros secretários de Governo, Esporte, Mulher, Transporte, Assistência Social e Indústria e Comércio. O grupo se une aos primeiros seis nomes anunciados no início do mês e segue a mesmo critério de escolha baseado no perfil técnico e no desejo de colaborar com um futuro de mudança para a cidade.

O progressista terá como secretário de Governo o vereador eleito Dr. Saul Souza, como secretário da Assistência Social Wellingtom Alves, e para a pasta de Esporte o professor Diogo do Nascimento Ferreira. A Secretaria da Mulher será comandada por Laudijane Ferreira Lima Cavalcante, a Lau do Azuir; a de Indústria e Comércio pela advogada Jeruza Reis; e a de Transporte por Nobuo Aoki Xiol.

“Assim como no primeiro grupo, esses novos nomes que estamos apresentando irão compor nossa administração em função da capacidade técnica e da experiência que possuem. Eles reforçam nosso movimento de mudança para a cidade e estão comprometidos para que Poá avance”, destacou o prefeito eleito.

Primeiro grupo

Ao lado do vice-prefeito e futuro secretário de Segurança, Delegado Eliardo (PP), o progressista apresentou no início de dezembro o professor e escritor Diego Moreira como secretário de Educação; o médico Silvanei Mamed como secretário de Saúde; Gizele Dias como chefe da pasta de Serviços Urbanos, Thais Domingos à frente da Secretaria de Administração; e Paulo Barbosa como secretário de Cultura e Turismo.

Wellington Alves Teixeira – Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social

Graduado em Têxtil e Moda com pós-graduação em Gestão Ambiental, possui mais de 15 anos de experiência no setor público. Atuou por seis anos em diversas secretarias da Prefeitura de Poá e, nos últimos oito anos, foi assessor parlamentar na Câmara Municipal, exercendo funções técnicas, legislativas e de chefia de gabinete.

Laudijane Ferreira Lima Cavalcante – Secretária da Mulher

Empresária, ex-vereadora (2013-2016) e vice-presidente do Progressista em Poá, acumula 20 anos de experiência no assessoramento legislativo. Também atuou no Cantinho da Melhor Idade.

Saul Souza – Secretário de Governo

Advogado com 30 anos de atuação e 20 anos dedicados à juventude e projetos sociais. Foi eleito vereador em 2020 e 2024 e já ocupou o cargo de Secretário de Habitação, sendo responsável pela implantação de mais de 350 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida em Poá.

Diogo do Nascimento Ferreira – Secretário de Esporte

Educador físico com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, ex-atleta de basquete em Poá e ativista de movimentos sociais. Desde 2017, atua como professor de Educação Física na rede estadual e treinador de modalidades de alto rendimento.

Nobuo Aoki Xiol – Secretário de Transporte

Coronel da Polícia Militar, administrador e mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Já comandou importantes unidades da PM e tem experiência como secretário de Transportes em Mogi e Itaquá, além de coordenar a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana do Condemat+.

Jeruza Reis – Secretária de Indústria e Comércio

Advogada com formação em Direito, Teologia e Letras, pós-graduada em Direito Empresarial Imobiliário e Direito de Família, e mestre em Filosofia e Ciências da Religião. Com mais de 20 anos de experiência jurídica, foi vereadora por dois mandatos e já ocupou as secretarias de Assuntos Jurídicos e da Mulher.