Saulo Souza fala em 'projeto de mudança' durante diplomação

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), foi diplomado nesta terça-feira (17/12) pela Justiça Eleitoral e está oficialmente apto para comandar a cidade na gestão de 2025 a 2028. Além do chefe do Executivo, o vice-prefeito, Delegado Eliardo (PP), e os 13 vereadores eleitos no pleito de outubro, também foram habilitados para seus cargos e receberam seus diplomas.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pela população e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, conforme explica o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No caso de Poá, os diplomas entregues foram assinados pela juíza Vanêssa Christie Enande, presidente da Junta Eleitoral da 219ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo.

“Essa é mais uma etapa concluída e que atesta nossa vitória nas urnas. Recebemos nossos diplomas e estamos prontos para tomar posse no dia 1 de janeiro e dar andamento ao projeto de mudança que temos para nossa cidade”, pontuou Saulo Souza, que disputou a eleição pela coligação Muda Poá, composta pelos partidos PP, Avante, PRD e MDB, e recebeu 23.918 votos.

Contas aprovadas

Saulo Souza também teve as contas de sua campanha aprovadas no início de dezembro, quando a Justiça Eleitoral avaliou que a arrecadação e os gastos realizados não apresentam qualquer irregularidade.

A prestação de contas é um dever de todos os candidatos e dos diretórios partidários nacionais e estaduais, sendo essa uma medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral.

Secretários

Ao lado do vice-prefeito e futuro secretário de Segurança, Delegado Eliardo (PP), o progressista apresentou o professor e escritor Diego Moreira como secretário de Educação; o médico Silvanei Mamed como secretário de Saúde; Gizele Dias como chefe da pasta de Serviços Urbanos, Thais Domingos à frente da Secretaria de Administração; e Paulo Barbosa como secretário de Cultura e Turismo.

“Nosso compromisso era apresentar prefeito novo, vice-prefeito novo e dar oportunidade para secretários novos, além de definir um secretariado técnico. Esse primeiro grupo que estamos apresentando hoje para a população representa o movimento de mudança que nós defendemos desde o início”, disse.