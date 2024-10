Saulo Souza engaja na campanha de Ricardo Nunes e defende união de forças para melhorar cidade

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza (PP), reforçou a campanha do candidato a prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), no último final de semana, com uma ação realizada na feira livre do bairro Cidade Kemel/Itaim Paulista. Ele pediu votos para o prefeiturável que busca a reeleição, distribuiu seu material de campanha para a população, fez adesivaço de veículos, caminhadas e aproveitou para reforçar a importância das prefeituras da região e da capital unirem forças a fim de garantir melhorias para os bairros de divisa.

Eleito no último dia 6 em Poá, Saulo Souza voltou para as ruas e, mesmo com chuva, conversou com moradores, comerciantes e feirantes para apresentar as propostas do candidato a prefeito de São Paulo, sendo muito bem recebido pela população.

Além de instalar uma tenda na entrada da feira livre para retirada de materiais de campanha, ele também circulou de caminhão pelo bairro paulistano pedindo apoio ao político. “Estivemos na Cidade Kemel/Itaim Paulista para reafirmar nosso compromisso junto ao prefeito Ricardo Nunes e ao governador Tarcísio de Freitas de lutar por avanços e progresso em nossas divisas”, destacou Saulo Souza.

Ao lado do vice Delegado Eliardo (PP), da primeira-dama Flávia Souza e de apoiadores, o prefeito eleito de Poá ressaltou a necessidade caminhar ao lado do governo estadual, das demais prefeituras do Alto Tietê e da capital para atender demandas antigas existentes nas regiões de divisa. “Estamos determinados a fazer mais e melhor, sempre ao lado da população e com a união de todos, trabalhando para trazer mais desenvolvimento para nossa região e construir um futuro mais forte e próspero para nossas cidades”, acrescentou.

O MDB é um dos partidos que integra a Coligação Muda Poá, comandada por Saulo Souza e que reúne também as legendas PP, Avante e PRD.

Pedido

O engajamento de Saulo Souza na campanha de Ricardo Nunes atende a um pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que, em reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes, solicitou aos prefeitos eleitos e reeleitos da região metropolitana que reforçassem o apoio ao candidato do MDB no segundo turno da eleição.