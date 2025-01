Saulo Souza fala em início de ciclo de bênção e prosperidade em Poá

O prefeito eleito de Poá, Saulo Souza, tomou posse nesta quarta-feira.

Ele assume a cadeira do Executivo pelos próximos quatro anos. Em seu discurso durante a posse ele afirmou que “se inicia um novo ciclo em Poá, de prosperidade e bênçãos”.

“Juntos possamos construir esse novo ciclo de mudanças na cidade”.

O vice de Saulo e secretário de Segurança, Dr. Eliardo Jordão, também discursou.

“Vamos fazer o possível e impossível para devolver uma cidade de qualidade para a população”.

Além do progressista, também serão empossados o vice-prefeito Delegado Eliardo (PP) e os 13 vereadores eleitos que compõem a 19ª Legislatura.

“Vamos começar um novo ciclo, que é o da gestão, com novos desafios, com o coração cheio de esperanças em dias melhores para Poá e prontos para, a partir da posse, trabalhar com toda dedicação para transformar a cidade e promover a mudança que nosso município preciso e a população merece”, detalhou Saulo Souza.

Ao longo da última semana, Saulo apresentou os nomes da sua equipe.

O progressista apresentou o professor e escritor Diego Moreira como secretário de Educação; o médico Silvanei Mamed como secretário de Saúde; Gizele Dias como chefe da pasta de Serviços Urbanos, Thais Domingos à frente da Secretaria de Administração; e Paulo Barbosa como secretário de Cultura e Turismo.

“Nosso compromisso era apresentar prefeito novo, vice-prefeito novo e dar oportunidade para secretários novos, além de definir um secretariado técnico. Esse primeiro grupo que estamos apresentando hoje para a população representa o movimento de mudança que nós defendemos desde o início, ainda na campanha, e que estará presente na nossa gestão. São pessoas comprometidas com um futuro de mudança para Poá e vão trabalhar para levar nossa cidade para o próximo nível”, destacou o prefeito eleito.

O progressista terá como secretário de Governo o vereador eleito Dr. Saul Souza, como secretário da Assistência Social Wellingtom Alves, e para a pasta de Esporte o professor Diogo do Nascimento Ferreira. A Secretaria da Mulher será comandada por Laudijane Ferreira Lima Cavalcante, a Lau do Azuir; a de Indústria e Comércio pela advogada Jeruza Reis; e a de Transporte por Nobuo Aoki Xiol.

“Assim como no primeiro grupo, esses novos nomes que estamos apresentando irão compor nossa administração em função da capacidade técnica e da experiência que possuem. Eles reforçam nosso movimento de mudança para a cidade e estão comprometidos para que Poá avance”, destacou o prefeito eleito.