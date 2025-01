Sebrae Alto Tietê realiza Programa Saúde, Beleza e Bem-estar na segunda-feira

Os setores de saúde e bem-estar têm atraído a atenção de empreendedores e consumidores que buscam um estilo de vida mais saudável. Com o objetivo de fortalecer o mercado local, o Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove o Programa Saúde, Beleza e Bem-estar. O evento gratuito é voltado para os profissionais do setor e será realizado no dia 27 de janeiro, às 9h, na da Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos.

O programa é destinado a fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, esteticistas, massagistas, cabeleireiros, manicures, instrutores de pilates, profissionais de academias, entre outros ligados ao setor.

O encontro foi planejado para apresentar as principais tendências de mercado e promover o intercâmbio de experiências entre os participantes. Durante a roda de conversa, serão compartilhados insights sobre como aprimorar e desenvolver os negócios da região.

O analista de negócios do Sebrae-SP Kurth Tonn destaca que o evento representa uma oportunidade importante para divulgar negócios e firmar parcerias. “O mercado de saúde, beleza e bem-estar tem aberto diversas oportunidades, impulsionado especialmente pela mudança no estilo de vida das pessoas. No entanto, para se destacar em um ambiente competitivo, é necessário estar preparado e atento às tendências”, afirma Tonn.

A Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos está localizada na Rua Bruno Altafim, 26, no Sítio Paredão. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/rfi8u14SUU ou pelos telefones (11) 4678-2697 e (11) 99303-6443.