Sebrae-SP apresenta estratégias para o comércio vender mais na região

O fomento das vendas do comércio mogiano é uma das estratégias abordadas pelo Sebrae-SP Alto Tietê no Caqui Inova. O evento reúne soluções tecnológicas, aproxima empresários e apoia o desenvolvimento de um ecossistema inovador na região. Com o tema “Conexões que transformam”, a iniciativa ocorre a partir desta terça-feira (12) e segue até o dia 14 de novembro, no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes.

Como um dos correalizadores do evento, ao lado da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Sebrae-SP conta com uma extensa programação que abrange o Espaço de Mentorias, o Espaço Sebrae e a exposição de clientes, além de outras parcerias como a Sala da Indústria.

“O Sebrae-SP do Alto Tietê estará no Caqui Inova com soluções para diversos setores, incluindo o comércio, que é um dos principais braços econômicos da cidade. Pensando em apoiá-los, traremos uma palestra que abordará as principais ferramentas de marketing digital disponíveis no mercado, noções de Inteligência Artificial e cases de sucesso que podem ser inspiração para os empresários”, apontou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

A palestra “O Futuro do Comércio: Como vender mais, com menos esforço”, acontece na quarta-feira (13), às 18h30, em parceria com a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). Ela é voltada para os empresários da Micro e Pequena Empresa (MPE), que buscam inovar seus negócios, além de aprimorar os serviços e produtos ofertados. A capacitação é pensada, ainda, para ajudar os comerciantes com as estratégias de vendas para o fim do ano, incluindo a Black Friday e o Natal.

Para participar da palestra, assim como de toda programação do Caqui Inova, basta se inscrever pelo link https://bit.ly/caquiinova24. Para mais informações, entre em contato com o escritório do Sebrae-SP no Alto Tietê por meio do telefone 4723-4510.

O Caqui Inova tem correalização com o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia (Sebrae-SP; Sebrae for Startups; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); ACMC; Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), além das instituições de ensino Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Centro Universitário Braz Cubas e Fatec, assim como o Alto Tietê Valley). O Pipa Hub fica na Rua Francisco Franco, 133, Centro, Mogi das Cruzes.