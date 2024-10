Sebrae-SP leva cerca de 500 empresários do Alto Tietê para Feira do Empreendedor 2024

A procura por inspiração e inovação para os negócios levou mais de 500 empresários do Alto Tietê para a Feira do Empreendedor 2024 do Sebrae-SP por meio das missões que saíram de diversas partes da região. Com foco no fomento do empreendedorismo e abertura de novos mercados, o escritório do Alto Tietê liderou o estande “Experimente”, estrutura que estimulou a exploração dos cincos sentidos para atrair mais clientes e aumentar as vendas.

Em um espaço de 52 mil metros quadrados na São Paulo Expo, o evento reuniu palestras, workshops, atrações e negócios de várias partes do Estado, além de empresários em busca de novidades e oportunidades. “O objetivo das missões para a Feira do Empreendedor 2024 é ao mesmo tempo inspirar o empresário para novidades e inovações, assim como para ensinar um pouco mais de gestão e, claro, fazer negócios. O evento cada vez mais tem se transformado em um espaço de conexões para gerar parcerias e acessibilidade ao nosso mercado”, reforçou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

O evento, que ocorreu entre os dias 11 e 14 de outubro, recebeu pelo segundo ano consecutivo o espaço “Experimente”, um estande focado no aperfeiçoamento na experiência do cliente. Através de um túnel que explorou os sentidos: audição, tato, visão, paladar e olfato, os visitantes foram provocados a identificar como a parte sensorial influencia no momento da compra e de que forma essas características podem impactar no aumento das vendas.

“Essa foi uma experiência maravilhosa, pois normalmente não estamos ligados na importância dos cinco sentidos, focamos em apenas um de cada vez. Essa é uma vivência que podemos utilizar para qualquer área da vida”, ressaltou a estudante Maria Aparecida Cantanhede.

A feira, que nesta edição foi dividida em seis eixos (Inovação e tecnologia; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas; e Impacto social e ambiental) é voltada tanto para os empresários que buscam novidades e parcerias, quanto para os potenciais empreendedores. “Acredito que com capacitação conseguimos melhorar não só nossos negócios, mas o mercado como um todo”, analisou a empresária Maria Helena Aparecida Coelho.

Entre os temas mais buscados na feira as soluções sustentáveis também foram destaque. “O Sebrae-SP proporciona muitas conexões. Essa parte de ESG não há em outro local. Se você quer saber o que está acontecendo tem que estar nesta feira, que é o melhor espaço para contato que temos. É como se tivéssemos um ano em um dia”, destacou a empresária Ieda Denise de Oliveira Souza.

Para os empreendedores que já participaram de outras edições, a Feira do Empreendedor é um importante espaço de networking e atualização. “Muita coisa muda de um ano para outro, além de parcerias, buscamos o que há de novo no mercado do empreendedorismo”, disse a empresária Maria de Lourdes Lopes.

Já a procura pela inovação das marcas esteve no radar de boa parte dos empresários que visitaram a feira. “Um tema que veio com muita força é a Inteligência Artificial e todas as tendências tecnológicas. Esse foi um dos motivos que me trouxe para a feira, onde pude fazer networking, assistir palestras, conhecer programas, aplicativos e software que podem ser usados em nossa empresa”, afirmou o empresário Eduardo Haga.

Uma das principais metas da Feira do Empreendedor é proporcionar o fechamento de negócios. “Esta é a sexta vez que visitamos o evento e fechamos um sistema novo para inovarmos e investirmos mais na área digital”, contou a empresária Angélica Takahashi.