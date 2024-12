Segurança de Ferraz inicia Operação Natal Seguro

Desde o último sábado, 30 de novembro, foi iniciada a “Operação Natal Seguro” com as forças de segurança de Ferraz de Vasconcelos. Com a perspectiva do aumento de circulação de pessoas na região central da cidade devido às compras do final de ano, bem como, a continuidade de patrulhamento nos bairros, foi instituída esta ação para reforçar a proteção em toda a cidade. Integram essa força-tarefa a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar (PM), atendendo um pedido da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil.

Com essa ação conjunta, a cidade contará com reforço no efetivo de segurança e rondas em horários e locais estratégicos para inibir a ação de criminosos tanto na região central quanto nos bairros. No entanto, para melhor mapeamento das áreas críticas, a titular da pasta, Daniele de Freitas, reitera a ação vislumbrando os pontos positivos que a mesma deve impactar. “Em Ferraz de Vasconcelos a impunidade não tem vez. Estamos com um grande efetivo pelas ruas do município para garantir a tranquilidade das famílias ferrazenses em realizarem as suas compras de final de ano no período diurno. Durante a noite, temos uma operação especial para que a Lei do Silêncio seja de fato respeitada e quem não cumprir as normas, será multado e o estabelecimento fechado”, disse a secretária.

Pela manhã desta última segunda-feira, 02 de dezembro, a “Operação Natal Seguro” já realizou os seus primeiros passos no comércio da região Central (com estabelecimentos abertos até às 22 horas) e dos bairros, a saber: Vila Margarida, Parque São Francisco, Vila Jamil, Vila Correa, entre outros.

A população pode realizar seus questionamentos, dúvidas ou sugestões pelos números 4679-4334 e 4677-3112.