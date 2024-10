Segurança em Ferraz tem auxilio de 200 câmeras de monitoramento

A Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, por meio da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, utiliza de um sistema robusto que conta com mais de 200 câmeras distribuídas por diversas regiões da cidade. Esses equipamentos, instalados em locais estratégicos, visam coibir a criminalidade e proporcionar um ambiente mais seguro para os cidadãos.

Além do sistema de câmeras, a utilização de um aplicativo de segurança tem se mostrado uma ferramenta de suma importância, pois a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz consegue monitorar pelo celular as câmeras do Monitora Ferraz, além de estender um atendimento preciso do “Botão do Pânico” por geolocalização, no qual a vítima com medida protetiva ativa aciona a guarda pelo app e, uma viatura é deslocada de imediato por entender que uma ferrazense está em perigo iminente.

Outro avanço importante é o uso de drones (para monitoramento aéreo) equipados com câmeras de alta resolução, proporcionando uma visão ampla da cidade, permitindo a identificação de áreas que requerem atenção imediata. De acordo com a pasta, a integração dessas tecnologias não apenas aumenta a eficiência das operações da GCM, mas potencializa as ações e operações com o apoio da Base Comunitária Móvel, das viaturas de patrulhamento e a Ronda Motorizada (ROMO).

"A combinação de câmeras, aplicativo e drones representa um passo significativo na modernização da segurança pública em Ferraz de Vasconcelos. Esse conjunto de tecnologias não só melhora a capacidade de resposta da municipalidade, mas também promove um ambiente mais seguro e tranquilo aos ferrazenses", informou a pasta.