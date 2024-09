Segurança nas eleições terá reforço de 538 guardas civis

Ao menos, 538 Guardas Civis Municipais vão realizar rondas em escolas municipais das cidades da região no dia da eleição, marcada para 6 de outubro.

Os agentes trabalharão em conjunto com a Polícia Militar para patrulhar os locais de votação. Os dados foram fornecidos pelas prefeituras de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema e Santa Isabel.

Suzano contará com 100 agentes atuando no dia da eleição. As forças de segurança estarão encarregadas de apoiar o transporte das urnas até as unidades escolares, além de realizar patrulhamento nas imediações dos locais de votação. Em Itaquaquecetuba, a GCM 156 agentes atuarão em dois turnos na "Operação Eleição", criada especialmente para a ocasião. As equipes serão responsáveis pela segurança nas escolas que receberão as urnas eletrônicas, desde a guarda das urnas, junto ao cartório eleitoral, até a escolta das mesmas para o retorno à sede.

A secretaria reforça que, em caso de qualquer anormalidade, o agente devidamente uniformizado, presente na unidade de ensino, poderá ser acionado. Para denúncias, a população deve ligar para o número 153 (GCM).

Em Ferraz de Vasconcelos, os agentes da GCM trabalharão junto com a PM nos locais de votação. Cerca de 52 guardas estarão atuando no dia do pleito.

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atuará nas escolas municipais, sendo responsável pela guarda das urnas antes da eleição, pela segurança durante o pleito e pelo recolhimento das urnas após o encerramento do processo eleitoral. Aproximadamente 140 profissionais estarão envolvidos diretamente nessas operações ao longo do fim de semana. A Polícia Militar ficará encarregada da segurança nos pontos de votação das escolas estaduais e particulares.

A GCM de Mogi também já realiza a segurança do Cartório Eleitoral desde 16 de setembro, e atuará em conjunto com a PM na escolta das urnas, no trajeto entre o cartório e os locais de votação. Além disso, no dia 6 de outubro, as rondas nas proximidades dos locais de votação serão intensificadas, visando garantir a segurança dos eleitores e prevenir práticas ilegais, como a "boca de urna".

Em Poá, cerca de 50 agentes da GCM farão a escolta das urnas e atuarão durante o pleito eleitoral. Aproximadamente 40 agentes da GCM de Arujá trabalharão em conjunto com a Polícia Militar e o setor de Trânsito no dia da eleição, com reforço nas zonas eleitorais e apoio à Justiça Eleitoral.

Biritiba Mirim, Santa Isabel e Salesópolis não possuem Guarda Civil Municipal, contando apenas com o trabalho das forças estaduais, como a Polícia Militar, para o reforço da segurança no dia das eleições.

Guararema também não conta com GCM, mas a Secretaria Municipal de Segurança Pública destacou que a cidade conta com um sistema de segurança pública robusto, realizado em parceria com a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada.

As câmeras do Centro de Segurança Integrada (CSI) estão à disposição das forças policiais para auxiliar na prevenção e resolução de delitos.