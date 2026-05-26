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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Região

Esporte de Ferraz realiza lançamento da XXI Olimpíada Estudantil 2026

Olimpíada Estudantil é um dos eventos esportivos e educacionais mais tradicionais do município

26 maio 2026 - 17h04Por da Reportagem Local
a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale estava presente no eventoa prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale estava presente no evento - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

O Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na tarde desta segunda-feira (25) representantes de todas as escolas municipais, estaduais e privadas para o lançamento da XXI Olimpíada Estudantil - Profº Sidney Brenneisen 2026. Este é um dos eventos esportivos e educacionais mais tradicionais do município, que reúne alunos, professores e toda a comunidade escolar em torno do esporte, da integração e do desenvolvimento dos jovens. 

A Olimpíada Estudantil tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva entre os estudantes, promovendo valores fundamentais como respeito, disciplina, trabalho em equipe, inclusão, amizade e superação. Além das disputas esportivas, o projeto fortalece a convivência entre as escolas e contribui diretamente para a formação social e educacional dos jovens atletas do município. 

Também estiveram presentes na ação autoridades do município como a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, o secretário de Esporte e Lazer, José Batista, e a secretária de Educação, Paula Trevizolli. 

O evento seguiu com um momento de acolhimento e um período de reunião técnica para esclarecer regras, estabelecer modalidades e informar o período de realização do lançamento oficial. 

“Essa Olimpíada promete ser muito competitiva por conta dos muitos talentos existentes na nossa cidade. O nosso objetivo é fornecer todas as condições para que eles tenham total desempenho durante os jogos”, relatou o secretário de Esportes e Lazer, José Batista.

A Olimpíada Estudantil ocorrerá oficialmente de 11 a 26 de setembro, está mais do que competição: é desenvolvimento, união e incentivo ao talento dos jovens ferrazenses.

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