Esporte de Ferraz realiza lançamento da XXI Olimpíada Estudantil 2026

O Anfiteatro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos recebeu na tarde desta segunda-feira (25) representantes de todas as escolas municipais, estaduais e privadas para o lançamento da XXI Olimpíada Estudantil - Profº Sidney Brenneisen 2026. Este é um dos eventos esportivos e educacionais mais tradicionais do município, que reúne alunos, professores e toda a comunidade escolar em torno do esporte, da integração e do desenvolvimento dos jovens.

A Olimpíada Estudantil tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva entre os estudantes, promovendo valores fundamentais como respeito, disciplina, trabalho em equipe, inclusão, amizade e superação. Além das disputas esportivas, o projeto fortalece a convivência entre as escolas e contribui diretamente para a formação social e educacional dos jovens atletas do município.

Também estiveram presentes na ação autoridades do município como a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, o secretário de Esporte e Lazer, José Batista, e a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

O evento seguiu com um momento de acolhimento e um período de reunião técnica para esclarecer regras, estabelecer modalidades e informar o período de realização do lançamento oficial.

“Essa Olimpíada promete ser muito competitiva por conta dos muitos talentos existentes na nossa cidade. O nosso objetivo é fornecer todas as condições para que eles tenham total desempenho durante os jogos”, relatou o secretário de Esportes e Lazer, José Batista.

A Olimpíada Estudantil ocorrerá oficialmente de 11 a 26 de setembro, está mais do que competição: é desenvolvimento, união e incentivo ao talento dos jovens ferrazenses.