Sincomércio apresenta carta de reivindicações a candidatos a prefeito

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) lançou uma carta de reivindicações endereçada aos candidatos a prefeito das cidades do Alto Tietê.

O documento visa combater os desafios enfrentados pelos comerciantes locais e fomentar o desenvolvimento econômico regional. A iniciativa é uma tentativa de fortalecer o comércio local por meio de melhorias estruturais e políticas públicas mais eficazes.

Juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mogi das Cruzes, o Sincomércio formulou uma lista de demandas prioritárias para a próxima gestão. Entre as solicitações estão a flexibilização nas datas comemorativas, aumento do patrulhamento nas áreas comerciais, desconto no IPTU para imóveis comerciais e a promoção de eventos sociais e culturais que fomentem o comércio.

Além da carta, o Sincomércio está realizando uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. A última entrevista ocorreu nesta sexta-feira (6) com o atual prefeito Caio Cunha.

A entrevista tem como objetivo aproximar os comerciantes das propostas dos candidatos, promovendo um ambiente de diálogo e esclarecimento sobre as medidas para o aprimoramento do comércio.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez destaca que as entrevista tem sido um sucesso e todos os candidatos aderiram. “Até o momento foi um sucesso as entrevistas. Todos aderiram e estamos para finalizar os encontros. É um modo de aproximar o comerciante do futuro governante”, contou.

Carta

A carta do Sincomércio destaca diversas áreas onde o poder público pode colaborar para desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios.

Entre as principais sugestões estão: reduzir o tempo e a complexidade para a emissão de licenças e alvarás, através da digitalização e integração de processos, facilitando a abertura e regularização de empresas; criar sistemas mais ágeis para o pagamento de impostos e oferecer incentivos fiscais para pequenos e médios comerciante e desenvolver plataformas online para a resolução de questões burocráticas, como consulta de débitos e renovação de licenças.

O sindicato também reivindica que automatizam processos de fiscalização para evitar interrupções nas atividades comerciais e facilitar a regularização de empresas; estabelecer parcerias com bancos para oferecer crédito facilitado a pequenos empresários, com menos exigências burocráticas e treinar servidores para melhorar a eficiência no atendimento às demandas dos comerciantes.

O Sincomércio apontou desafios específicos enfrentados pelos comerciantes, incluindo excesso de burocracia, carga tributária elevada, dificuldade de acesso a crédito, concorrência desleal, infraestrutura inadequada e a necessidade de adaptação ao ambiente digital. As soluções propostas envolvem políticas municipais voltadas para a simplificação de processos, estímulo à formalização de negócios e melhoria das condições urbanas e de segurança.

Outras propostas incluem a criação de pontos de venda específicos para ambulantes, políticas de integração comercial, e a implementação de uma moeda ecológica para estimular a coleta seletiva e apoiar os artesãos e cooperativas de reciclagem.

A proposta também contempla o apoio à revitalização do centro histórico de Mogi das Cruzes, a criação de um guia para empreendedores e o incentivo à inovação tecnológica, visando a digitalização e o desenvolvimento sustentável da economia local. O Sincomércio e a CDL de Mogi das Cruzes solicitam que os candidatos às eleições municipais se comprometam com essas pautas e demonstrem sua disposição em trabalhar em prol das necessidades do comércio local.

“A conexão dos candidatos com essas demandas será fundamental para que os comerciantes possam identificar aqueles que realmente entendem e se empenham em atender às necessidades da cidade”, finalizou o presidente.