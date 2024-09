Sistema B vem para Mogi e reúne empresas em evento gratuito no dia 30 de setembro

No dia 30 de setembro, o Sistema B realiza em Mogi das Cruzes um evento inédito e gratuito. Será o Café B - Práticas Sociais com a Comunidade e Funcionários, marcando a primeira iniciativa desse tipo na região do Alto Tietê. O evento será realizado no Auditório Maurício de Sousa, no Centro Universitário Braz Cubas, das 19h às 21h. Qualquer empresa pode participar, desde que faça sua inscrição no link https://bit.ly/CafeBMogi

O Sistema B, um movimento global que surgiu nos Estados Unidos em 2006, visa redefinir o sucesso empresarial, priorizando não apenas os lucros, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Para receber a certificação internacional como Empresa B, as organizações precisam se comprometer com práticas de responsabilidade social e ambiental, alinhadas com os princípios do ESG (Ambiental, Social e de Governança), tão exigido na atualidade. No total, o Brasil conta com 317 Empresas B, entre elas, Natura, Movida, Arezzo&CO, Hering, Reserva, Danone, GerdauSummit, Vedacit, entre outras.

“O Café B será uma oportunidade inédita para as empresas da região conhecerem as práticas do Sistema B, compartilharem experiências e trocarem conhecimentos sobre a integração de estratégias ESG em seus negócios”, disse a co-CEO da startup Soulcial e multiplicadora do Sistema B, Juliana Bertin. O Café B ainda contará com painéis que abordarão práticas sociais com a comunidade e os colaboradores.

A Soulcial será a mediadora do evento e uma de suas principais organizadoras. A startup vem se destacando por promover o engajamento de pessoas e incentivar o voluntariado empresarial, por meio de sua tecnologia inovadora. Além dela, participarão diretamente do debate a eduK e o Centro Universitário Braz Cubas.

A eduK é uma plataforma especializada em conteúdos profissionalizantes e geração de renda. É uma Empresa B – reconhecida por seus benefícios sociais e ambientais à economia e, em 2016, foi considerada pela revista Fast Company como a segunda empresa mais inovadora da América Latina.

Anfitrião do evento, o Centro Universitário Braz Cubas, que faz parte da Rede Educacional Cruzeiro do Sul, é uma instituição de educação superior privada, com 80 anos de história. É parceira da Soulcial, já realizou quatro gincanas internas e iniciará mais uma em outubro, engajando seus alunos, professores e demais funcionários, para apoiar o trabalho de entidades sociais de Mogi.

Para se inscrever no Café B do dia 30/9, acesse: https://bit.ly/CafeBMogi