Sítio Paiolzinho em Ferraz tem entrega de Regularização Fundiária

A Prefeitura de Ferraz, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, fará, nesta sexta-feira (6), a entrega de 50 certidões de habitação aos moradores do bairro Sítio Paiolzinho. A ação ocorrerá a partir das 10 horas no próprio bairro com a presença de autoridades locais e os munícipes.

Desde 2021, mais de 6 mil títulos já foram entregues no município de Ferraz de Vasconcelos e a expectativa é avançar ainda mais. A chefe do Executivo, Priscila Gambale, comentou sobre os trabalhos nesta questão.

“Assim que assumi o meu mandato, não medi esforços para resgatar o sonho de cada ferrazense que já tinha perdido a esperança de um dia ter em mãos a escritura de sua casa. Esta realidade mudou, estamos realizando entregas em vários bairros do município e continuaremos com a Regularização Fundiária em nossa querida cidade de Ferraz de Vasconcelos”, disse Gambale.

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (06), às 10 horas, na Rua Maria Dias Maciel, 60, no bairro Sítio Paiolzinho.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas pelo número (11) 95284-8643.