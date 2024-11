Soulcial planeja arrecadar R$ 1 milhão em doações de cupons fiscais até janeiro

A Soulcial quer arrecadar R$ 1 milhão em doações de cupons fiscais de outubro de 2024 a janeiro de 2025. Para incentivar as doações, lançou uma campanha inusitada no aplicativo: O doador que alcançar mais pontos no período pode ganhar um smartphone no valor de R$ 7 mil. Além das gincanas abertas disponíveis para todos os usuários do app, foram organizadas diversas gincanas em empresas e instituições sociais, com foco nos colaboradores. Essas gincanas começaram no dia 21/10/2024 e vão até 30/01/2025.

“O grande mote da Campanha é premiar o doador que obtiver o melhor resultado em pontuação com um iPhone 16, de 128Gb. Queremos incentivar ainda mais as doações de cupons fiscais para as entidades sociais parceiras, tirando vários projetos do papel e beneficiando milhares de pessoas”, disse o co-CEO da Soulcial, Rodrigo Morales.

Segundo ele, a tradicional Black Friday, que acontece em novembro, e as festas de fim de ano movimentam muito o comércio varejista nesse período. Com base em dados históricos da Soulcial, entre novembro e dezembro, uma loja pode gerar em torno de 60% a mais em doação, quando comparado aos demais meses do ano. “Se bem direcionado, todo esse movimento do comércio tem tudo para gerar um forte impacto social”, acrescenta.

Os critérios de pontuação para concorrer ao prêmio estão disponíveis no aplicativo. O participante que obtiver mais pontos na campanha ganha o prêmio. Todos os doadores do aplicativo podem concorrer, inclusive os que participam de gincanas de empresas ou de entidades sociais. Para os usuários não cadastrados em gincanas, é necessário clicar no banner da campanha no app. O prêmio será entregue após o dia 30 de janeiro de 2025.

Cupons com ou sem CPF

Os usuários podem doar cupons fiscais sem CPF ou com CPF (caso seja um doador automático cadastrado no portal da Nota Fiscal Paulista e validado como “turbinado” pela Soulcial). Os cupons turbinados geram 20 pontos para cada real gerado em doação, enquanto os cupons sem CPF geram apenas 1 ponto. “O objetivo deste critério é aumentar a base de doadores automáticos, em que um cupom pode gerar até R$ 353 em doação, independentemente do valor da compra”, explica o co-CEO. Para os cupons sem CPF, o valor gerado em doação pode chegar a 7,5% do valor da compra e não há identificação do consumidor.

Soulcial

A Soulcial, idealizada pelos co-CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, durante a pandemia da Covid-19, é uma startup de impacto social, que visa mobilizar recursos em apoio a entidades sociais por meio de doações de cupons fiscais, tanto com CPF quanto sem. Esses recursos são gerados a partir de uma parcela do imposto sobre compras realizadas no Estado de São Paulo, conforme previsto pela Lei da Nota Fiscal Paulista. No entanto, a atuação da empresa vai além da simples arrecadação de fundos. A missão é engajar pessoas e empresas em projetos sociais, criando uma rede de solidariedade e transformação social. A plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 3,6 milhões em doação para mais de 60 entidades sociais do estado de São Paulo.

Em linha com as ações ESG (Environmental, Social and Governance), a Soulcial já implantou gincanas em várias empresas, como Helbor Empreendimentos S.A., HBR Realty, JCL Cabos de Aço, Centro Universitário Braz Cubas, iFood, Valora Investimentos, Zeppelin Systems Latin America, ICL América do Sul S.A., TMK, Emibra, Alloy Mit Corporation, Desk Manager, Nano Incubadora, entre outras. Mais informações sobre a Soulcial: soulcial.com.br