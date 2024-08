SP suspende consulta em 14 escolas da região após decisão judicial

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) encaminhou, nesta quinta-feira (8), um comunicado a 14 escolas da região, determinando a suspensão imediata das consultas públicas para adesão ao modelo cívico-militar.

Essa determinação ocorre um dia após uma decisão judicial suspender a implementação do programa na rede estadual paulista.

A decisão da suspensão foi informada ao DS por meio de contato telefônico com representantes da pasta. A secretaria não está divulgando uma nota formal sobre o assunto.

No entanto, foi informado que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) está analisando o caso e “vai recorrer da liminar”. Ainda não há uma data definida para o retorno do processo de consulta pública.

A decisão de suspensão se aplica a todas as escolas da rede estadual, incluindo as 14 da região que demonstraram interesse. Cinco das dez cidades têm interesse em implementar o novo modelo de escola.

Em Mogi das Cruzes, nove escolas estaduais manifestaram interesse, são elas: E.E. Aprígio de Oliveira, E.E. Professor Francisco de Souza Mello, E.E. Vereador Narciso Yague Guimarães, E.E. Frei Thimoteo Van Den Broeck, E.E. Professor Cláudio Abrahão, E.E. Professora Vânia Aparecida Cassara, E.E. Professor Ilson Gomes, E.E. Euryclides de Jesus Zerbini e E.E. Professor José Sanches Josende.

Em Poá, duas escolas demonstraram interesse: E.E. Padre Simon Switzar e E.E. Margarida de Camillis. Nas outras três cidades, cada uma possui uma escola interessada: Ferraz de Vasconcelos com a E.E. Professora Lândia Santos Batista, Itaquaquecetuba com a E.E. Amália Maria dos Santos e Biritiba Mirim com a E.E. Professor Adhemar Bolina.