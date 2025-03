Suzanense de 15 anos participa do Programa Silvio Santos

O jovem suzanense Eros Violeiro, de apenas 15 anos, apareceu em rede nacional durante o “Programa Silvio Santos”. Eros participou do Show de Calouros, que foi transmitido neste último domingo (09/03). O programa é comandado e apresentado pela filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

Em entrevista ao DS, Eros contou sobre como foi a experiência de tocar para todo o país. “Sem dúvidas a hora da gravação foi a minha parte favorita, ali eu senti uma mistura de nervoso com alegria, sem explicação, de poder mostrar o meu talento para o Brasil. Fiquei nervoso demais, mal conseguia ficar em pé, estar ao lado da Patrícia e dos jurados mexeu muito comigo”, disse.

Crescido em Suzano, o violeiro explica que aprendeu a tocar seu instrumento sozinho, desde os 13 anos de idade. “Não fiz aulas, aprendi tudo sozinho. Ser chamado no programa foi um reconhecimento das sementes que plantei dois anos atrás, quando comecei a tocar. Agora eu pude, com uma alegria tremenda, recolher os frutos”.

Parte de sua paixão esteve com ele durante toda a vida, outra ele adquiriu conforme explorava o mundo da música. “Uma das minhas maiores inspirações é a minha bisavó, desde que me entendo por gente ela escuta moda de viola no rádio... Já cantores, admiro muito o ícone Tião Carreiro e a dupla Chitãozinho e Xororó”, comentou Eros.