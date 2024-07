Suzano abre inscrições para programa de qualificação de jovens na Unidade Suzano

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para a nova turma do Formare, na Unidade Suzano, em São Paulo. Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe, o programa visa capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A iniciativa prevê 20 vagas para o curso de Operador(a) de Processo de Produção.

Os(as) interessados (as) têm até o dia 18 de agosto para realizar a inscrição e devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter 18 ou 19 anos completos até 31 de agosto de 2024; renda familiar de até um salário mínimo por pessoa; não ser filho(a) de colaborador(a) da Suzano; ter Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; residir em Suzano ou em Jundiapeba (Mogi das Cruzes); ter disponibilidade para estudar presencialmente das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira; e não ter sido Aprendiz da Suzano anteriormente.

“O Formare é um programa de grande importância para o desenvolvimento de habilidades profissionais de jovens da região. Além disso, a iniciativa está alinhada ao nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, pois incentiva o voluntariado por parte dos(as) nossos(as) colaboradores(as), enquanto proporciona oportunidades de aprendizado e crescimento profissional para os(as) jovens no mercado de trabalho. Apoiar projetos como este é um reflexo da visão de uma empresa centenária, que busca atuar como agente de transformação na comunidade em que está inserida”, destaca Glaucia Dias, Gerente de Comunicação e Marca.

Esta será a 17ª turma do Formare, na Unidade Suzano, que já formou mais de 280 jovens da região. A última turma encerrará o curso em agosto deste ano.

Além da capacitação profissional gratuita, com carga horária de 1.200 horas, o programa oferece outros benefícios como: uniforme completo, material escolar, alimentação na fábrica, transporte, plano de saúde e seguro de vida. As aulas serão ministradas por colaboradores(as) voluntários(as) da empresa, capacitados(as) pela Fundação Iochpe, para compartilhar suas habilidades e experiências com os(as) jovens. O curso terá duração de 10 meses, abrangendo disciplinas práticas e teóricas.

Processo Seletivo

Buscando agilizar o processo seletivo e melhorar o acompanhamento das etapas pelos(as) participantes, neste ano as inscrições para o processo seletivo do programa Formare, da Suzano, serão realizadas pela Gupy, Plataforma de Oportunidades da Suzano(https://suzano.gupy.io/jobs/7401730?jobBoardSource=gupy_public_page), no período de 15 de julho a 18 de agosto.

Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá acessar o link e buscar pela vaga “Aprendiz - Formare” e clicar em "Candidatar-se".

Em seguida, é preciso fazer login no site com o e-mail e senha cadastrados, ou realizar o pré-cadastro caso não o tenha, e preencher a inscrição para a vaga. Após a inscrição, todos(as) os(as) inscritos(as) receberão um link para realizar a prova de conhecimentos básicos em português e matemática.

Os(as) candidatos(as) melhor classificados(as), considerando perfil e avaliação, serão convocados(as) para a etapa presencial, que consistirá em uma dinâmica de grupo e entrevista individual. A etapa final é composta por uma entrevista familiar, para comprovação do atendimento aos requisitos de vulnerabilidade socioeconômica.

A previsão é que o processo seletivo seja concluído até setembro e a contratação e início das aulas a partir de outubro deste ano.

Programa Formare no Brasil

Desde 2005, o Formare já capacitou mais de 880 jovens nas regiões de Suzano (SP), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Aracruz (ES), Três Lagoas (MS). Em 2024, a iniciativa foi ampliada para unidade de Belém (PA), tornando a Suzano a empresa com maior número de escolas Formare no Brasil. A unidade da Suzano em Imperatriz (MA) também está com inscrições abertas para o processo seletivo.