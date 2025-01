Takayama grava vídeo de divulgação da 'Gincada dos Servidores Solidários'

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), gravou ontem (22), com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, um vídeo de divulgação da “Gincana dos Servidores Solidários”. A ação, que conta com a participação do Legislativo, será realizada no dia 31 de janeiro, das 11 às 13 horas, no recuo em frente ao Paço Municipal (rua Baruel, 501). “A Câmara está participando este ano e vem com muita força”, disse Takayama.

No vídeo, eles convidam a população para participar e explicam que a gincana tem como meta a arrecadação de fraldas infantis, para serem doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Tanto servidores municipais como munícipes em geral podem fazer a doação de pacotes de fraldas e depositá-los em uma das secretarias participantes ou da Casa de Leis.

Reuniões

O vereador também participou de duas reuniões com o prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL). A primeira tratou sobre a tradicional Festa da Dália, que vai acontecer no mês que vem, e a segunda sobre o Projeto Musicalização “Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro.