Tanabata Matsuri terá concurso de cosplay no primeiro dia de festival

Uma das atrações mais esperadas do Tanabata Matsuri é o concurso de cosplay, marcado para o primeiro de festival (17), a partir das 13h30. São esperados 50 inscritos que vão representar os mais diversos personagens, destacando a cultura pop/otaku.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento, em um espaço ao lado do palco, a partir das 10 horas. O Tanabata Matsuri acontecerá no Centro Esportivo do Bunkyo, na Avenida Japão, n 5919, Porteira Preta, em Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas no dia 17 (sábado) e das 10 às 21 horas no dia 18 (domingo).

Serão escolhidos cinco vencedores, com premiação paga em dinheiro por meio de PIX, na semana seguinte ao concurso.

Nos dias 17 e 18 de agosto, todos que vierem caracterizados com seu cosplay não pagam ingresso, independente se vão participar do concurso.

As regras do concurso e informações gerais sobre o desfile e premiação podem ser conferidas no site https://bunkyo.com.br/tanabata/

Roteiro gastronômico, shows e muitas atividades culturais japonesas

Além do concurso de cosplay, o Tanabata Matsuri oferece diversas atrações ao público, como ampla praça de alimentação com pratos da culinária oriental, vila cultural com oficinas de artes japonesas, shows de música, dança e taiko (tambores japoneses), cerimônia de tooro nagashi, centro de negócios, utensílios e maquinários agrícolas, mini-shopping e muito mais.

Ingressos e estacionamento

Ingresso e estacionamento podem ser adquiridos antecipadamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/tanabata-matsuri-2024/2522285 ou na bilheteria. Crianças até 7 anos, acompanhadas de adulto pagante.

Outras informações pelo site https://bunkyo.com.br/tanabata/ ou pelo telefone/Whatsapp (11) 4791-2022