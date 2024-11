Tarcísio publica decreto e autoriza privatização de 12 estações na região

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou o processo de licitação de operação e administração das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para a iniciativa privada No total, 12 estações da região serão privatizadas.

A medida foi publicada no Dário Oficial do Estado no dia 14 de novembro. A concessão é de 25 anos e a data da licitação ainda não foi definida. As linhas 11 e 12 cortam o Alto Tietê. A Linha 13, ou Expresso Aeroporto, conecta os passageiros da Estação Palmeiras-Barra Funda até as proximidades do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

O investimento estimado pela Secretaria de Parceria em Investimentos é de R$ 13,3 bilhões De acordo com o documento oficial, a concessão visa a realização de investimentos, intervenções, requalificação, ampliação, adequação e modernização da infraestrutura do transporte por trilhos. A concessão das três linhas faz parte do Lote Alto Tietê.

O projeto prevê a ampliação em 22,6 km das linhas e inclui a construção de dez novas estações, sendo oito pela nova concessionárias e duas pelo Metrô.

Entre elas, estão: as extensões de 4 km de Estudantes a César de Souza (Linha 11-Coral), de 2,7 km de Calmon Viana a Suzano (Linha 12-Safira) e de 10,4 km de Guarulhos até Bonsucesso e expansão de 5,2 km até Gabriela Mistral

A concessionária será regulamentada e fiscalizada pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).