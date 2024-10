"Tempo de Primavera" traz diversidade e emoção no palco do Theatro Vasques

O Teatro Vasques receberá, no próximo sábado, dia 19 de outubro, o sarau “Tempo de Primavera”, uma celebração da arte em movimento promovida pela escola de dança Fernanda Moretti Arte do Movimento. O evento, que teve origem como um sarau na sede da escola, agora ganha proporções maiores e será realizado em um dos principais teatros de Mogi das Cruzes.

Com apresentações a partir das 19h30, o sarau trará uma rica diversidade de estilos e performances, desde o balé clássico até o break dance, passando pelo jazz e a dança contemporânea. Segundo o diretor artístico Cleiton Costa, o evento foi uma oportunidade para que os alunos apresentassem coreografias próprias e trabalhos desenvolvidos ao longo das aulas. Nesta edição, o público poderá conferir montagens criadas pelos próprios estudantes e coreografias assinadas por renomados artistas.

A primeira parte da noite será dedicada ao balé clássico, com solos e coreografias em grupo de Ana Malta e Giovanna Nobre, além de uma performance especial de Damaris Moura, que celebra sua formatura ao lado do bailarino Hytalo Araújo. Já a segunda parte promete surpreender com uma mistura de estilos, como o solo “Unsteable”, de Marcinn, que une jazz e break dance.

O sarau também contará com participações especiais de escolas convidadas e bailarinos renomados, como o b-boy Rafael Nego Bala e a apresentação das ex-professoras Ariane Mascarenhas, Carla Gonçalvez e Ingrid Catarine, que foram formadas pela Fernanda Moretti Arte do Movimento e continuam a colaborar com a escola. Indicado para todas as idades, o espetáculo promete uma noite inesquecível de arte, dança e emoção.

Os ingressos para o “Tempo de Primavera” estão disponíveis no Eventbrite e podem ser adquiridos no endereço https://www.eventbrite.com.br/e/outras-coisas-de-crianca-e-sarau-tempo-de-primavera-tickets-1033854114487?aff=oddtdtcreator.