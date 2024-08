Terreno 'gigante' embaixo do Rodoanel vai a leilão por R$ 70,8 mi dia 6 de setembro

Um terreno de 23,6 hectares, localizado embaixo do Rodoanel Mário Covas, no Jardim Itamarati, em Poá, vai a leilão judicial no próximo dia 06 de setembro.

O imóvel, pertencente à massa falida da Comabem Alimentação, empresa tradicional do setor de tickets alimentícios, será ofertado com lance inicial de R$ 70,8 milhões. A primeira fase do certame, determinado pela Justiça de São Paulo, será realizado pela plataforma Positivo Leilões e terá duração de quatro dias. Até o momento, três interessados se habilitaram para a disputa. O valor arrecadado visa angariar recursos para o pagamento de credores. Ao todo, a dívida atual da empresa gira em torno de R$ 23 milhões.

O imóvel está situado em uma área estratégica com fácil acesso às principais rodovias da região, como o Rodoanel Mário Covas e a Rodovia Henrique Eroles. O bairro Jardim Itamarati, situado a apenas 5 km do centro da cidade, abriga diversas indústrias e empresas, especialmente no setor de logística e distribuição.

Para o leiloeiro público Erick Teles, o certame judicial representa uma oportunidade única e vantajosa para toda a sociedade. “Investidores e empresas terão a chance de adquirir um ativo estratégico em uma região com grande potencial de crescimento e desenvolvimento. A localização privilegiada do terreno abre um leque de possibilidades para a criação de novos negócios e a expansão de atividades já existentes”, afirma Teles. Ele também destaca o impacto social positivo do leilão.

“A venda do imóvel possibilita que a propriedade tenha uma destinação útil e socialmente relevante, ao estimular a atividade econômica local, gerando emprego e renda para a população”, conclui.

“A alienação dos ativos arrecadados neste e em outros processos de falência é fundamental para garantir os recursos necessários ao pagamento dos credores e viabilizar a conclusão desses processos. A venda desses bens representa um passo importante para a quitação das dívidas e a finalização das falências, permitindo que as empresas encerrem suas atividades de forma organizada”, declara a administradora judicial nomeada no processo, Antônia Viviana Cavalcante.

Os interessados poderão participar por meio do site www.positivoleiloes.com.br. Nele será possível obter todas as informações e as regras do leilão. Todo o processo será realizado pela plataforma Positivo Leilões de forma transparente e imparcial, seguindo as regras e regulamentos estabelecidos para garantir a integridade da venda, oferecendo aos compradores confiança e segurança na sua participação.