Tornozeleira eletrônica vai monitorar agressores de mulheres no Alto Tietê

O projeto estadual que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para homens que têm medida protetiva deve chegar ao Alto Tietê no segundo semestre deste ano. A informação foi dada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a inauguração da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz nesta quarta-feira.

“Celebramos um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), permitindo que o Poder Judiciário, durante a audiência de custódia, possa utilizar uma tornozeleira eletrônica da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em agressores de mulheres que forem responder em liberdade. Isso é para que a gente possa monitorar esse agressor. Foi um projeto piloto na capital e vem dando certo”.

Na capital paulista, onde o projeto teve início, são 223 agressores com tornozeleira eletrônica, sendo que 23 foram presos por descumprir a medida protetiva. “Fizemos um link com o endereço da vítima e, toda vez que o agressor se aproximasse, um alerta era emitido no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e a viatura era avisada imediatamente. Todos os 23 que se aproximaram foram presos pela PM”, disse Derrite.

Em entrevista coletiva, o secretário disse que o projeto aumenta o funcionamento da medida protetiva, além de afirmar que casos de feminicídio foram evitados por conta do projeto. “O projeto está dando muito resultado, porque aumenta a eficácia da medida protetiva. Podemos afirmar que foram evitados alguns feminicídios, já que 23 agressores foram presos. Nosso objetivo é fazer em todo o estado”.

Derrite falou que o projeto deve ser expandido neste segundo semestre de 2024. “A gente pretende, no segundo semestre, expandir para as demais regiões do estado. Tem um novo edital para a contratação de mil tornozeleiras que vai para a capital e Baixada Santista e pretendemos expandir para o restante do estado”, finaliza.

Baep

O secretário falou sobre a Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), que foi inaugurada em Suzano e, no futuro, deve se tornar um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

“Todo Baep tem, na sua origem, um Caep. Dentro da nossa estratégia, pretendemos transformar o Caep de Suzano em um Baep”.