Transformação da GCM em polícia e sistema integrado de segurança são defendidos por especialistas

Transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal e implementar um sistema integrado de segurança para melhorar a comunicação e a eficiência das operações nas cidades é o que defende Jorge Lordello, especialista em Segurança Pública e Privada, colunista do Diário de Suzano e apresentador do programa "Operação de Risco" na RedeTV.

O especialista ressalta que essas são medidas que os candidatos a prefeito da região devem considerar. Lordello defende a importância de modernizar a segurança pública e aumentar a eficácia das forças municipais.

Ele destaca que a proposta de transformação da GCM em Polícia Municipal está amadurecendo no Congresso Nacional e poderá ser votada ainda este ano. Em sua visão, as guardas municipais, que já desempenham funções semelhantes às da polícia, precisam ter suas atribuições formalmente reconhecidas e ampliadas.

Lordello observa que, em várias cidades de São Paulo, como Santana de Parnaíba e Barueri, as guardas municipais já têm um papel mais ativo no atendimento a ocorrências do que a Polícia Militar. "A Guarda pode atender qualquer ocorrência e, em breve, teremos a Polícia Municipal como uma atividade totalmente regulamentada. A Guarda Municipal deve evoluir e utilizar ferramentas digitais modernas para melhorar seu trabalho", afirma Lordello.

Ele também enfatiza a necessidade de um sistema integrado que inclua aplicativos de segurança municipal.

“Esses aplicativos poderiam oferecer uma série de serviços, como comunicação direta com a Guarda Municipal, botões de pânico e atualizações sobre ocorrências na cidade”, exemplifica.

Lordello acredita que um aplicativo de segurança municipal poderia ser uma ferramenta vital para melhorar a eficiência e a comunicação entre as autoridades e a população.

"Hoje, a segurança pública pode se beneficiar enormemente de tecnologias digitais, como aplicativos e sistemas de rastreamento. Infelizmente, a segurança pública muitas vezes fica para trás em relação à segurança privada nesse aspecto", diz Lordello.

Ele sugere que a integração entre a Guarda Municipal e as tecnologias digitais poderia facilitar a detecção rápida de crimes e melhorar a resposta a emergências.

Lordello também aborda a importância de um portal de segurança preventiva, que poderia fornecer informações sobre segurança residencial, empresarial e pessoal. Ele acredita que a criação de um portal poderia educar a população sobre a prevenção de crimes e oferecer suporte a pais e idosos, abordando questões como o uso de drogas e a segurança doméstica.

“A modernização da Guarda Municipal e a implementação de sistemas integrados de segurança são passos essenciais para tornar as cidades mais seguras e eficientes na gestão de ocorrências”, finaliza Lordello.

Ele espera que essas propostas sejam consideradas pelos candidatos nas próximas eleições municipais, para que possam ser implementadas em benefício da segurança e bem-estar da comunidade.