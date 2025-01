Transporte de Ferraz realiza entrega de uniformes padronização de viaturas para agentes de trânsito

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizou nesta terça-feira (14) a entrega oficial dos novos uniformes para os agentes de trânsito, equipes de sinalização e demais servidores responsáveis pelo ordenamento e segurança viária. A ação faz parte de um amplo esforço para melhorar as condições de trabalho e a identificação visual dos profissionais, garantindo maior segurança e eficiência nos serviços prestados à população.

Os uniformes foram projetados seguindo padrões de qualidade e visibilidade, com cores que facilitam a identificação dos agentes em diferentes condições climáticas e de iluminação. Além disso, os servidores que atuam na sinalização e manutenção urbana também receberam vestimentas específicas, assegurando uniformidade e maior profissionalismo na execução de suas funções.

Outra novidade apresentada foi a padronização das viaturas e motos de acordo com os padrões de identificação nacional. As viaturas contam com sinalização visual moderna, que segue as diretrizes estabelecidas para reforçar a presença e a atuação dos agentes de trânsito no município. Esse alinhamento ao padrão nacional é essencial para fortalecer a integração com outras forças de segurança e facilitar o reconhecimento por parte da população.

A modernização dos equipamentos e veículos reflete o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e a melhoria contínua dos serviços públicos.

O titular da pasta, Osni Pasquarelli, comentou sobre a ação. “A entrega simboliza um avanço significativo para a Mobilidade Urbana, reforçando a segurança e a organização do trânsito na cidade. A iniciativa também reafirma o papel dos agentes e servidores como pilares fundamentais para a promoção de um trânsito mais seguro e eficiente para todos”, disse o secretário.

Mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 4674-4000.