Transporte noturno para estudantes têm redução do intervalo e viagens prolongadas

Os estudantes do período noturno da região podem usufruir de uma viagem com intervalo reduzido, de 11 minutos, nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que partem da estação Estudantes da Linha 11-Coral.

Nos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) que atendem Mogi das Cruzes, as linhas 025, 038, 114, 141, 277, 411, 416, 481, 848 têm viagens programadas até à 0h35.



A medida é uma estratégia adotada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) para proporcionar viagens mais seguras e rápidas para agilizar a volta para casa dos estudantes.

O objetivo é garantir um tempo maior para o repouso e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, que iniciam o retorno para casa a partir de 21h30 nos dias úteis.



A CPTM adotou na Linha 11-Coral, na estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, o intervalo de 11 minutos entre os trens, das 20h até as 23h30. A estação tem uma alta demanda de estudantes que frequentam a faculdade a noite.



Ainda nessa linha, a transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô na estação Corinthians-Itaquera pode ser realizada a partir das 20h e até a meia-noite como opção aos passageiros. Na Linha 12-Safira, entre 20h e 0h, o intervalo dos trens é de 10 minutos.

METRÔ SÃO PAULO



Para aumentar a oferta de viagens na Linha 1-Azul, a partir das 21h15, o Metrô disponibiliza seis trens vazios, que partem do Pátio Jabaquara até a estação São Joaquim, na qual há uma demanda maior de estudantes noturnos devido à concentração de instituições de ensino nas imediações da estação.

Durante o período noturno dos dias úteis, a equipe de funcionários, entre agentes de estação e de segurança, é reforçada. Na mesma região, as estações Liberdade e Sé atendem uma parcela significativa dos alunos que dependem do transporte público à noite.