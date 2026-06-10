Treinamento reforça integração entre equipes de segurança do Condemat+

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio da Câmara Técnica de Segurança, promoveu nesta quarta-feira (10/06) um treinamento prático sobre o uso de armamento, como parte do calendário permanente de capacitações voltadas aos profissionais de segurança dos municípios consorciados. A atividade integrou a programação da reunião mensal do grupo, realizada no clube e escola de tiro "O Rancho", em Jacareí.



O encontro reuniu secretários e representantes das forças de segurança dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Jacareí, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, além do comando da Polícia Militar, fortalecendo a integração entre as cidades e o intercâmbio de experiências e boas práticas na área.



Durante a capacitação, os participantes puderam aprimorar conhecimentos técnicos e operacionais relacionados ao uso da espingarda calibre 12 Benelli M3, equipamento amplamente utilizado por forças policiais e de defesa em diferentes operações. O treinamento teve caráter prático e reforçou a importância da atualização constante dos agentes responsáveis pela proteção da população.



Além da atividade de capacitação, a reunião também abordou o planejamento da segunda edição da Operação Fronteiras Seguras, neste ano, ação integrada que deverá ser realizada nas próximas semanas com a participação dos municípios da região. A iniciativa tem como objetivo intensificar o combate à criminalidade por meio da atuação conjunta das forças de segurança, especialmente nas áreas limítrofes entre as cidades.



O coordenador da Câmara Técnica de Segurança do Condemat+ e secretário de Segurança de Mogi, coronel Gilberto Ito, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento da atuação regional. “Momentos como este são fundamentais para ampliar a integração entre os municípios e promover a qualificação contínua das nossas equipes. Agradecemos ao município de Jacareí, em especial ao secretário Rafael Pires Santos, pela recepção e pela disponibilização do espaço para a realização da reunião e da atividade de capacitação”, finalizou.