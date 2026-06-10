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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Região

Casa da Mulher oferece acolhimento, orientação e apoio gratuito às mulheres de Ferraz

Espaço oferece atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica, qualificação profissional e suporte a vítimas de violência

10 junho 2026 - 15h30Por De Ferraz
O atendimento é realizado com mulheres que precisem de acolhimento, orientação ou suporteO atendimento é realizado com mulheres que precisem de acolhimento, orientação ou suporte - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Coordenadoria da Mulher, mantém à disposição da população a Casa da Mulher, um espaço voltado ao acolhimento, orientação e fortalecimento de mulheres, adolescentes, famílias e vítimas de violência no município.

Localizada na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense, a unidade oferece atendimento gratuito e humanizado, reunindo uma rede de apoio composta por atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica, oficinas, cursos de qualificação profissional, orientação sobre violência doméstica e encaminhamentos para outros serviços da rede de proteção.

O atendimento é realizado sem necessidade de encaminhamento, ou seja, qualquer mulher que precise de acolhimento, orientação ou suporte pode procurar diretamente a unidade.

De acordo com a diretora da Casa da Mulher, Adriana Trajano, o espaço foi estruturado para garantir proteção e fortalecimento às mulheres do município.

“A Casa da Mulher é um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento. Muitas mulheres chegam aqui fragilizadas e encontram apoio psicológico, jurídico e social para reconstruir caminhos, além de oportunidades de capacitação e autonomia. Nosso objetivo é que nenhuma mulher se sinta sozinha”, destacou Adriana.

A coordenadora da Mulher, Juliane Gallo, reforça que o equipamento atua de forma preventiva e também no enfrentamento à violência.

“Nosso trabalho é garantir acolhimento, orientação e proteção às mulheres, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade ou violência. A Casa da Mulher é uma porta aberta para quem precisa de apoio, sem burocracia, com uma equipe preparada para orientar e encaminhar cada situação da melhor forma possível”, afirmou Juliane Gallo.

Além do atendimento especializado, a Casa da Mulher também promove oficinas e ações voltadas à geração de renda, fortalecimento emocional e desenvolvimento pessoal, ampliando oportunidades e incentivando a autonomia feminina.

Casa da Mulher
Endereço: Rua Dom João VI, 513 – Jardim Ferrazense
Telefone: (11) 4677-7238

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