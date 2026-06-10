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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Região

UBS na Vila Perracini deve ficar pronta em 2027, afirma Saulo

Prefeito de Poá e deputado estadual acompanharam atendimentos voltados à saúde da mulher pela "Carreta da Mamografia"

10 junho 2026 - 18h16Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
SAULO SOUZA Fez anúncio ao lado do deputado estadual Oseias de MadureiraSAULO SOUZA Fez anúncio ao lado do deputado estadual Oseias de Madureira - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

O prefeito de Poá, Saulo Souza confirmou nesta quarta-feira (10) que a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Perracini deve ficar pronta no próximo ano. O anúnciou foi feito ao lado do deputado estadual Oseias Santos da Silva, o Oseias de Madureira, na Praça de Eventos, durante acompanhamento da "Carreta da Mamografia".


Questionado sobre projetos voltados à saúde dos munícipes, Saulo ressaltou que a implantação da UBS na Vila Perracini está em andamento. "Estamos com as obras iniciadas, com apoio do Governo Federal, e temos como meta a entrega ao final do próximo ano", pontuou.


Por sua vez, o deputado Oseias pontuou projetos em estudo para o Alto Tietê. "Sempre estudamos aquilo que é eficaz e o que pode ser feito", frisou. "Sendo um cidadão poaense, sempre vou ouvir as demandas do Saulo. Temos muitas obras em andamento, como a da Vila Perracini, bairro que eu nasci, me criei, e que tenho muito carinho", completou.


Na ocasião, o prefeito e o deputado também acompanharam os atendimentos da "Carreta da Mamografia", que passará a ter seus atendimentos ampliados até o próximo dia 20 de junho. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. O prefeito da cidade ressaltou que a iniciativa só foi possível devido aos envios de recursos que o deputado forneceu ao município.


O momento foi marcado pela lembrança do quadro de saúde do deputado, que sofreu três paradas cardíacas no dia 10 de abril durante agenda em Poá. O parlamentar foi socorrido ao Pronto Atendimento (PA) Municipal Dr. Guido Guida, localizado no Jardim Medina. O deputado destacou que o atendimento da cidade foi essencial para o sucesso atual do seu quadro de saúde.


Já Saulo Souza enfatizou que a saúde é prioridade do município. "Ele morreu e reviveu, e trouxe com ele a 'Carreta da Mamografia'. A iniciativa só foi possível devido aos envios de recursos que o deputado forneceu ao município". Ambas autoridades aproveitaram o momento para homenagear e agradecer o Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o secretário municipal de saúde, Silvanei Mamed.

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