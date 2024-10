Treze dos 44 candidatos a prefeito na região ocupam cargo político

Treze dos 44 candidatos a prefeito no Alto Tietê em 2024 ocupam atualmente algum cargo político, como prefeito, vice ou vereador, conforme consta no perfil de cada um no Divulgacand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostra detalhes da candidatura.

Desses treze candidatos, sete são prefeitos atualmente, e concorrem à reeleição. O candidato Dr. Carlos Chinchilla (Pode), de Santa Isabel, também tenta um novo mandato, mas em seu registro no Divulgacand ele colocou que sua ocupação é médico.

Os candidatos que têm como profissão assinalada “prefeito” são: Dr. Camargo (PSD) de Arujá; Inho (PL) de Biritiba; Priscila Gambale (Pode) de Ferraz; Zé (PL) de Guararema; Del. Eduardo Boigues (PL) de Itaquá; e Caio Cunha (Pode) de Mogi.

Outros quatro candidatos que ocupam um cargo político são: Diogo Pernoca (Pode) de Poá; Gerice Lione (Pode), Pedro Ishi (PL), ambos de Suzano e Dra. Bruna (PL) de Salesópolis. Os quatro são vereadores.

Ainda tem os casos dos candidatos Walmir Pinto (PV) de Suzano e Teresinha Arquiteta (PSB) de Santa Isabel que atualmente são vice-prefeitos.

Walmir foi eleito vice em Suzano. No portal do Divulgacand ele não declarou uma profissão.

Já Teresinha é vice de Chinchilla. No portal do Divulgacand ela se declara arquiteta.

Em seguida, constam seis candidatos a prefeito que se declaram advogados e outros seis, aposentados.

Entre os advogados, estão: Marcio Batista (PT) de Arujá; Doutor Caetano (PDT) de Ferraz; Dr. Roberto Rodrigues (PRTB) e Rodrigo Valverde (PT), ambos de Mogi; Dra. Bruna (PL) de Salesópolis; e Caian Zambotto (PSOL) de Suzano.

Entre os que se declaram aposentados são: Geraldo (PT) de Biritiba; Luiz Pereira (PDT) de Guararema; Adriana do Hospital (PDT) e Armando da Farmácia (Solidariedade) ambos de Itaquá; Geraldinho do Sindicato (PSB) de Poá; e Rafael (PSD) de Salesópolis.

Com três candidatos cada, estão as profissões médico e empresário e aqueles que não assinaram uma profissão.

Entre os médicos, estão Chinchilla, já citado, e Dr. Jorge (PSB) e Doutor Rafu Jr. (PL), ambos de Ferraz.

Já os empresários, estão: Casinho (Solidariedade) de Salesópolis; Kadu (Avante) de Santa Isabel; e Sérgio do Povo (MN) de Suzano.

E os que não declararam profissão, além de Walmir Pinto, estão: Joaquim Cowboy (PRTB) de Biritiba; e Fabiano do PT (PT) de Itaquá.

A região também tem dois publicitários, ambos em Guararema: Figueredo (PSB) e Pastora Jessiane (Republicanos).

Fecham a lista outros 11 candidatos que aparecem sozinhos nas profissões citadas: o cientista político Reinaldo Junior (Podemos) de Biritiba; a pedagoga Mara Bertaiolli (PL) de Mogi; a dona de casa Sheila Mantovanni (MN) de Mogi; o policial civil Carlos Setsuo (PSDB), a assistente social Flávia Verdugo (PL), o professor Franklin (Rede) e o engenheiro Saulo Souza (PP), os quatro de Poá; o comerciário Lélis Renó (PT) e o zootecnista Rodolfo Marcondes (Podemos), ambos de Salesópolis; o diretor de empresa Bira Carvalho (PSOL) e o gerente Clebão (PL), ambos de Santa Isabel.