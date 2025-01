Vacina contra a dengue continua disponível para população de 10 a 14 anos em Mogi

Pais ou responsáveis podem aproveitar os últimos dias de férias para vacinar seus filhos contra a dengue. A dose está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária contemplada no Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde por apresentar maior risco de agravamento para a doença.

Neste ano, até o momento, Mogi das Cruzes aplicou 1.159 doses contra a dengue, sendo 537 primeiras doses e 622 segundas doses. Os números representam 54% e 25% de cobertura, respectivamente.

“Precisamos ampliar os índices de cobertura antes do período previsto para a alta dos casos, que deve ocorrer nas próximas semanas. Desta forma, estaremos garantindo a proteção adequada para nossas crianças e adolescentes”, pontua a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

Ela lembra que o imunizante disponibilizado pela rede pública é altamente seguro e eficaz. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 90 dias, e quem perdeu o prazo pode tomar a dose adicional normalmente.

Nos primeiros 28 dias de 2025, Mogi das Cruzes contabilizou cinco casos confirmados de dengue e aguarda resultados de 54 exames. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, existe uma tendência de alta prevista para as próximas semanas, considerando o período de chuvas, temperaturas elevadas e a presença de criadouros do Aedes aegypti em diferentes pontos da cidade.

A vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades de saúde para crianças de 10 e 14 anos

Para receber a dose, o adolescente deve comparecer munido de:

• documento pessoal dele e do responsável acompanhante;

• caderneta de vacinas de rotina;

• comprovante de endereço ou cartão SIS.



A vacina é contraindicada para pessoas com imunossupressão, doenças ou terapias imunossupressoras, transplantes, HIV/AIDS, gestantes e lactantes. O medicamento está disponível em todos os postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.