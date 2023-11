Vale Encantado recebe dupla sertaneja neste fim de semana

O Vale Encantado Thermas Park localizado em Biritiba-Mirim, à 1h da cidade de São Paulo, em parceria com a Rádio Massa, realiza no dia 11 de Novembro, a partir das 10h, o evento "Mais Verão". Com diversas promoções como um combo de cinco ingressos por apenas R$44,90, a atração principal será o show da dupla sertaneja Luigi e Leandro, conhecida por suas letras cativantes, incluindo o sucesso "Estrelinha," interpretado por Di Paulo e Paulino e Marília Mendonça.

Além do show da dupla sertaneja, o "Mais Verão" também trará outras atrações imperdíveis. Para aqueles que adoram dançar, haverá um aulão de Fitdance que fará todos entrarem no ritmo. O evento contará ainda com sorteios de brindes incríveis e muitas outras surpresas ao longo do dia.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://ticketsvaleencantado.com.br, com preços variados entre as opções de: ingresso Infantil (R$44,90), ingresso adulto (R$54,90) e combo de cinco ingressos (R$44,90).

Sobre o Vale Encantado Thermas Park

Inaugurado há mais de 40 anos, o Vale Encantado Thermas Park, complexo de lazer com quase dois milhões de metros quadrados de área, está localizado no município de Biritiba-Mirim, a apenas 86 km da cidade de São Paulo. O empreendimento pet friendly, possui uma área verde exuberante e o Eco Park Hotel Fazenda, composto por 70 apartamentos.

Com seis piscinas aquecidas, e mais de dez atrações como Piscina de Ondas, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Toboágua Acqua Kids, Toboágua Super Splash, Piscina Cogumelo, Kids Park, Aventura Pirata, Piscina do Tirica, e a Cascasta Mágica, o local visa proporcionar para todas as famílias, além de muita diversão, uma experiência encantadora e inesquecível de conexão com a natureza.

Saiba mais:https://valeencantado.com.br

Instagram:https://www.instagram.com/valeencantadosp/